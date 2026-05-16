DFB 55er Kaderliste mit Manuel Neuer: Aber fährt er auch mit? Die 3 Szenarien

Der DFB hat Manuel Neuer offenbar auf die 55er-Vorliste für die WM gesetzt. Obwohl sich alle Beteiligten bedeckt halten, ist die Information durchgesickert. Jetzt stellt sich die Frage, ob der 40-Jährige trotz seines Rücktritts nach der EM 2024 doch noch bei seinem neunten Turnier für die Nationalmannschaft ins Tor zurückkehrt.

Für Oliver Baumann, bislang die Nummer 1, hätte das unmittelbare Folgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Trainerteam haben dabei offenbar drei denkbare Wege im Blick.

Szenario 1: Neuer nur als Absicherung

Am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass Neuer zunächst lediglich vorsorglich auf der 55er-Liste steht. Der Hintergrund ist klar: Wer auf dieser Vorab-Nominierung fehlt, kann später nicht mehr nachträglich berufen werden. Nur falls sich Baumann vor der WM zwischen dem 11. Juni und 19. Juli verletzt, würde Neuer einspringen. Nach Einschätzung von Nagelsmann und seinem Team trauen sie den übrigen Torhütern im Kader offenbar nicht zu, eine Weltmeisterschaft zu bestreiten.

Dieses Modell gilt bislang als die naheliegendste Lösung.

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Szenario 2: Neuer spielt wieder

Ebenso denkbar ist, dass Neuer nicht nur auf der Liste steht, sondern tatsächlich zurückkehrt und spielt. Dann müsste Baumann sich mit einem Platz auf der Bank anfreunden. Bayern-Coach Vincent Kompany bezeichnete Neuer gestern als den „besten deutschen Torwart“.

Der fünfmalige Welttorwart schreckt Gegner nach wie vor ein, was sich unter anderem im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigte, als etwa Kylian Mbappé und Vinicius Respekt vor ihm zeigten. Gleichzeitig leistet sich Neuer inzwischen mehr Böcke als früher. Für Nagelsmann wäre eine Entscheidung gegen Baumann allerdings schwer, schließlich spielt der Hoffenheimer gemeinsam mit dem DFB eine starke Saison.

Seit der 55er-Nominierung ist dieses Szenario deutlich wahrscheinlicher geworden als zuvor.

Szenario 3: Neuer als Notlösung im Kader

Die dritte Variante wäre, dass Neuer als Notnagel mitfährt und sich mit der Reservistenrolle zufriedengibt. Ein Vorbild wäre Oliver Kahn beim Sommermärchen 2006, als Jens Lehmann den Vorzug erhielt. Für Neuer wäre das eine große Geste.

Allerdings gilt genau dieses Szenario als äußerst unwahrscheinlich, nahezu ausgeschlossen. Spätestens am Donnerstag bei der offiziellen Nominierung muss Nagelsmann erklären, was tatsächlich geplant ist und wer bei der WM im deutschen Tor stehen soll.