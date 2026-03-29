Deutschland zur WM 2026 – Flo Wirtz hofft auf schnelle Musiala-Rückkehr

Florian Wirtz setzte beim Start ins WM-Jahr ein strahlendes Ausrufezeichen und hofft zugleich auf eine schnelle Rückkehr seines DFB-Teamkollegen Jamal Musiala. Für die Frage rund um Deutschland zur WM 2026 ist Musialas Fitness ein zentrales Thema, denn Bundestrainer Julian Nagelsmann plant das Duo fest für die Titeljagd. Wirtz äußerte sich nach dem 4:3-Erfolg in Basel mehrfach besorgt um den Gesundheitszustand des Münchners und sendete Genesungswünsche. Gleichzeitig zeigte der 22-Jährige auf dem Platz, dass er das Offensivspiel der DFB-Elf auch ohne Musiala tragen kann.

Status: Musiala wegen Schmerzreaktion weiter außen vor

Der Münchner Jamal Musiala fehlt der Nationalmannschaft derzeit aufgrund einer Schmerzreaktion in seinem im vergangenen Sommer schwer verletzten Bein. Florian Wirtz sprach offen über die Situation und sagte: „Natürlich hoffe ich, dass er bald wieder zu 100 Prozent fit ist“. Damit benennt Wirtz klar die Bedeutung von Musialas körperlicher Verfassung für die weitere WM-Planung.

Wirtz fügte ergänzend hinzu: „Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn man lange verletzt ist. Man will einfach wieder auf dem Platz ohne Probleme spielen.“ Diese Worte unterstreichen die psychische und physische Belastung, die Verletzungen wie eine Schmerzreaktion mit sich bringen, und verweisen auf die erwartete Ausfallzeit und notwendige Diagnostik.

Wirtz‘ Rolle und persönliche Worte zu Musiala

Der 22-Jährige erklärte, dass er in Kontakt mit Musiala bleibt: „Ich versuche, ihn ab und zu zu fragen, wie es aussieht. Und ihm alles Gute zu wünschen. Ich hoffe für ihn, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist“, sagte Wirtz. Die direkten Genesungswünsche zeigen die enge Beziehung der beiden Offensivspieler.

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Über Musialas sportlichen Wert für die Auswahl machte Wirtz keine Zweifel: „Natürlich kann er uns sehr gut helfen. Deswegen freue ich mich, wenn er bald wieder zurück ist“, sagte er über seinen Offensivpartner. Die Aussage signalisiert, dass Nagelsmanns taktische Planung mit Musiala als Schlüsselspieler rechnet.

„Wusiala“ und die Bedeutung für die Heim-EM und die WM

Bei der Heim-EM 2024 verzückten „Wusiala“ gemeinsam die Fans und begründeten hohe Erwartungen an die Doppelspitze. Julian Nagelsmann hat das Duo demnach fest für die Titeljagd bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant, die vom 11. Juni bis 19. Juli stattfinden wird.

Die Nennung der Gastgeberländer und der genauen Turnierdaten macht deutlich, dass die Vorbereitung und die Kaderplanung längst auf das Großereignis ausgerichtet sind. Gleichzeitig erhöht dies den Druck, Musialas Ausfallzeit so kurz wie möglich zu halten, damit der Spielmacher rechtzeitig zur Verfügung steht.

Spielbericht Basel: Wirtz trägt das Offensivspiel gegen die Schweiz

Nach dem 4:3-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Basel lobte Wirtz einerseits die Mannschaftsleistung, andererseits präsentierte er sich als Solokünstler. Gegen die Schweiz lieferte Wirtz eine mitreißende Show ab und war mit zwei Toren und zwei Vorlagen hauptverantwortlich für den Erfolg.

Für die Partie gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart muss der 22-Jährige jedoch noch ohne seinen Offensivpartner auskommen. Dennoch blieb Wirtz in Basel der entscheidende Faktor: In Basel lieferte Wirtz auch ohne Musiala eine mitreißende Show ab und sorgte mit zwei Toren und zwei Vorlagen fast im Alleingang für den ersten Sieg gegen die Eidgenossen seit 18 Jahren.