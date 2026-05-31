Deutschland WM Quartier in den USA – Die Camp-Geheimnisse ab dem 8.Juni

Im „Graylyn Estate“ in Winston-Salem wächst schon vor dem WM-Start ein Umfeld, das die deutsche Nationalmannschaft bis zum ersehnten fünften Titel tragen soll. Das traditionsreiche Luxusanwesen in North Carolina ist eigentlich als Hochzeits-Location bekannt, ab dem 8. Juni wird es für den DFB zur Heimat im Turnieralltag. Im 81-Zimmer-Hotel zieht die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann ihr Quartier für das XXL-Turnier in den USA.

Sportdirektor Rudi Völler hat den Kurs bereits klar umrissen: Entscheidend sei neben der fußballerischen Qualität vor allem ein echter Teamspirit. „Das Wichtigste ist, dass bei aller fußballerischen Qualität, die wir haben, auch ein gewisser Teamspirit erreicht wird. Das ist fundamental! Aber die gute Stimmung kommt nicht nur durch Quatschereien. Da ist auch die Mannschaft gefordert“, sagte der 66-Jährige. Rund 60 Personen gehören insgesamt zum Kreis aus Mannschaft und Betreuerstab.

Kimmich führt, Neuer prägt mit

Als Kapitän ist Joshua Kimmich gefordert, zugleich soll auch Weltmeister-Rückkehrer Manuel Neuer als einer der großen Meinungsführer die Gruppe zusammenhalten. Beide sollen nicht nur auf dem Platz vorangehen, sondern das Miteinander im Camp auch abseits der Partien prägen.

Nach BILD-Informationen plant Kimmich erneut Filmabende für die Mannschaft. Dazu kommt seine Vorliebe für Kreuzworträtsel, die längst auch viele Mitspieler teilen. David Raum beschreibt die Wirkung so: „Er hat uns schon angesteckt, das verbindet uns. Es ist immer ein großer Spaß, wenn wir zusammen rätseln. Viele sitzen lange und viel zusammen nach dem Mittagessen bei einem Kaffee. Wir haben einfach eine geile Stimmung untereinander. Wir reden nicht immer nur über Fußball, sondern einfach auch über Gott und die Welt. Und ja, da entsteht einfach ein Spirit.“

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Raum selbst bringt stets seinen Laptop mit, seine zweite große Leidenschaft ist die Musik. Der Leipziger Kapitän produziert inzwischen sogar eigene Tracks.

Pasta Sucuk, Golf, Darts und Spiele

Auch kulinarisch geht der Blick der Spieler in ähnliche Richtung. Ganz oben auf der Wunschliste steht die „Pasta Sucuk“ von DFB-Koch Anton Schmaus. Dahinter verbirgt sich eine Eigenkreation aus selbstgemachten Gnocchi mit viel Biss, einer dichten und gut gewürzten Tomatensauce, angebratener Sucuk, frischen Kirschtomaten, Chili und Kreuzkümmel für einen Hauch Orient.

Abseits des Tisches stehen weitere gemeinsame Aktivitäten hoch im Kurs. Die Profis ziehen gern eine Runde Golf auf dem hoteleigenen Platz, außerdem sind Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“ und „Uno“ gefragt. Auch am Dartboard liefern sich die DFB-Profis Duelle, vor allem Pascal Groß und Maximilian Beier.

Beier erklärte dazu: „Pascal hat in Brighton viel gespielt, da haben sie einen Extra-Raum mit Dartscheiben. Ich spiele Average 60, das kann sich auch sehen lassen. Ich würde aber mal selbstbewusst sagen, dass ich auf jeden Fall unter den Top drei bin.“

Familien reisen mit ins Teamhotel

Beiers Familie wird während des gesamten Zeitraums in die USA reisen und ihn vor Ort begleiten. Zusätzlich soll auch der private Rahmen das Wir-Gefühl stärken. Nach BILD-Informationen dürfen die Familien und Spielerfrauen der Stars nach den jeweiligen Spielen ins Teamhotel kommen und dort auch übernachten.

Zu den Begleiterinnen zählen dann auch Nagelsmann-Frau Lena, Lina Kimmich und Karls Freundin Zoe, 22. Sie nehmen die lange Reise zum XXL-Turnier auf sich.