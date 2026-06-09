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Deutschland WM Aufstellung & Kader – Alle an Bord für das Curaco WM-Spiel am Sonntag!

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Die deutsche Nationalmannschaft ist ohne weitere personelle Sorgen in die weitere WM-Vorbereitung gestartet. Beim Training in Winston-Salem standen Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstagmorgen (Ortszeit) alle 26 Kaderspieler sowie Torhüter Jonas Urbig auf dem Rasen des W. Dennie Spry Soccer Stadiums zur Verfügung.

Torhüter Manuel Neuer fängt während einer Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft den Ball sicher ab. Die Übungseinheit fand am 8. Juni 2026 im W. Dennie Spry Soccer Stadium in Winston-Salem im Rahmen der Vorbereitung auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026 statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
Torhüter Manuel Neuer fängt während einer Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft den Ball sicher ab. Die Übungseinheit fand am 8. Juni 2026 im W. Dennie Spry Soccer Stadium in Winston-Salem im Rahmen der Vorbereitung auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026 statt. Alexander Hassenstein / Getty Images

Neuer macht Fortschritte

Für Manuel Neuer war es bereits die zweite Einheit nach seiner Wadenverletzung. Damit rückt ein Einsatz des 40 Jahre alten Keepers am Sonntag in Houston gegen Außenseiter Curacao näher. Sollte Neuer auflaufen, würde der Weltmeister von 2014 gleich zwei deutsche Legenden übertreffen: Fritz Walter ist mit 37 Jahren, 7 Monaten und 24 Tagen bislang der älteste deutsche WM-Spieler, Lothar Matthäus mit 39 Jahren, 2 Monaten und 30 Tagen der älteste deutsche Nationalspieler.

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Weltmeisterschaften
14.6.2026
- 19:00
Deutschland
- -
Curaçao
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Nagelsmann arbeitet am Feinschliff

Das DFB-Team reist am Samstag zum Spielort. Bis dahin will Nagelsmann nach den Vorbereitungssiegen gegen Finnland, das 4:0, und die USA, das 2:1, weiter an Details arbeiten. „Jetzt geht es darum, eine gute Mischung aus einer konzentrierten Gegner-Vorbereitung und konzentrierten allgemeinen Einheiten, die uns weiterentwickeln, zu finden“, sagte der 38-Jährige.

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