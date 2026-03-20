Deutschland WM 2026 Kader von Nagelsmann steht – das sagt Lothar Matthäus

Julian Nagelsmann hat den Deutschland WM 2026 Kader bekannt gegeben — und RTL-Experte Lothar Matthäus hat das Aufgebot unmittelbar kommentiert. Matthäus lobt die Mischung aus Erfahrung, Champions-League-Qualität und physischer Präsenz, betont aber zugleich die Bedeutung von Teamgeist und Charakter für die langen Vorbereitungswochen. Besonders ins Zentrum stellt er die vielen Bayern-Profis und Spieler aus der Premier League, die laut ihm von Vereinsstrukturen profitieren. Gleichzeitig äußert Matthäus konkrete Sorge um Jamal Musiala wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme.

Nagelsmann benennt Kader für die Länderspiele

Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele vorgestellt; das Aufgebot soll zugleich die Grundlage für die WM-Planungen 2026 bilden. Laut Matthäus enthält der Kader zahlreiche Qualitätsspieler, darunter mehrere Akteure, die bei Spitzenklubs wie dem FC Bayern spielen, und zudem Profis aus der Premier League. Diese Mischung bringe einerseits internationale Erfahrung und Titelkompetenz mit, andererseits die körperliche Robustheit, die Nagelsmann offenbar wichtig ist. Die Nominierung folgt dem Anspruch, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sieben bis acht Wochen intensive Vorbereitung und Turnierbelastung physisch und mental durchsteht.

Matthäus analysiert Teamgeist und Spielertypen

Lothar Matthäus hebt in seiner Analyse besonders den Charakter der Mannschaft hervor: Er erinnert an das Teamgefühl von 1990 und fordert denselben Teamgeist für die bevorstehende Vorbereitung. Für ihn spielt die physische Komponente eine zentrale Rolle — Nagelsmann habe Wert auf Spieler gelegt, die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Gleichzeitig betont Matthäus, dass Erfahrung in der Champions League und bereits gewonnene Titel die Leistung jedes Einzelnen stabilisieren können. Die Balance aus Stärke, Erfahrung und Teamchemie sei entscheidend, damit das Aufgebot über die gesamte Vorbereitungszeit hinweg konkurrenzfähig bleibt.

Musiala: Großes Potenzial, aber Sorgen wegen Verletzungen

Matthäus nennt Jamal Musiala ausdrücklich: Er sehe großes Talent und lobt die letzten Auftritte, insbesondere in einem Champions-League-Spiel, in dem Musiala ein Tor erzielte, viele Ballkontakte hatte und zahlreiche Chancen kreierte. Dennoch macht Matthäus deutliche Sorgen um Musiala, weil dessen Darbietungen in den vergangenen sechs bis sieben Wochen nicht den Erwartungen entsprochen hätten. Er verweist auf eine längere Verletzungsgeschichte mit mehreren Rückschlägen und darauf, dass Musiala aktuell wieder ausfällt — deshalb brauche der Spieler Ruhe, Vertrauen in die medizinischen Betreuungsteams und Geduld mit dem Körper. Wenn Musiala fit ist, so Matthäus, habe er aufgrund seiner Qualität und des Umfelds in einer funktionierenden Mannschaft das Recht, im Kader zu stehen.