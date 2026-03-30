Deutschland vs. Ghana LIVE: Wo läuft das DFB-Testspiel heute im TV?

Ab 20:45 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ghana – Generalprobe zwei von vier vor der WM. Deutschland vs. Ghana LIVE: Das DFB-Testspiel gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Gelegenheit, vor allem defensiv den nächsten Schritt in Richtung WM-Reife zu machen. Nach den drei Gegentoren gegen die Schweiz fordert Nagelsmann eine Weiterentwicklung, gleichzeitig geht es um wichtige Erkenntnisse für die Kadernominierung am 12. Mai um 13 Uhr. Übertragungshinweis: Das Spiel läuft heute Abend im Ersten, ab 20:15 Uhr geht es los!

Spielbeginn, Übertragung und Rahmen

Ab 20:45 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ghana. Die Partie ist die zweite von vier Generalproben vor der WM und damit Teil der finalen Vorbereitung auf das Turnier in Nordamerika. Zuschauer können das Länderspiel im Ersten (ARD) verfolgen; zusätzlich bietet Flashscore eine Audioreportage an. Die Austragung in Stuttgart wirft bei einigen Spielern das Thema „Heimspiel“ auf – etwa für Akteure vom VfB.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz Lennart Karl 11 Nick Woltemade 1 L. Zigi 7 I. Fatawu 23 A. Djiku 3 Caleb Yirenkyi 4 Jonas Adjei Adjetey 8 K. Sibo 5 Thomas Partey 9 J. Ayew 19 P. Adu 11 Antoine Semenyo R. Königsdörffer

Florian Wirtz – kann er wieder wirbeln?

Ziemlich sicher in Nordamerika dabei sein wird Florian Wirtz, der vor wenigen Tagen in Basel sein wohl schönstes Tor der Karriere und sein bestes Spiel in der Nationalmannschaft gezeigt hat. Der Ex-Leverkusener hat seinen Galaauftritt in der Schweiz mit etwas Abstand noch einmal eingeordnet. Damit untermauert Wirtz seinen Anspruch auf einen Platz im WM-Kader und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Offensivplanung.

Auf den anderen Offensivpositionen ist die Konkurrenz dicht. Einer, der seit Jahren für geteilte Meinungen sorgt, ist Leroy Sané. Der Bundestrainer hat nach dessen Einsatz in der Schweiz erneut betont, nicht in Nibelungentreue zum Ex-Münchner zu stehen – auf der anderen Seite will er den ewig schwankenden Flügelflitzer aber auch nicht nach einer schwächeren Leistung verdammen. „Er hat weiterhin die Option, sich zu zeigen – hier und natürlich auch bei seinem Klub“, betonte Nagelsmann.

Ein direkter Konkurrent für die Rolle auf den Außen ist Youngster Lennart Karl, der sich gegen die Schweiz mit einigen beeindruckenden Dribblings zeigen konnte. Der fünftjüngste DFB-Debütant seit dem Ersten Weltkrieg ließ sein enormes Potenzial nach Einwechslung aber nicht nur in dieser Szene aufblitzen – und überzeugte damit auch den Bundestrainer. Karls Dribblings und Dynamik erhöhen den Konkurrenzdruck auf den Flügeln.

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Mittelfeld- und Torhüterfragen

Auch im Zentrum sind die WM-Plätze alles andere als vergeben: Während Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic gute Karten haben dürfen, scheint dahinter vieles offen zu sein. Der Dortmunder Felix Nmecha musste in dieser Woche einen schweren verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen, profitieren könnte heute Abend unter anderem der VfB-Profi Angelo Stiller bei seinem „Heimspiel“ in Stuttgart. Stiller erhält so die Chance, sich im defensiven Mittelfeld zu empfehlen.

Auch Alexander Nübel und Deniz Undav kommen laut Hinweisen von Bundestrainer Nagelsmann zu Einsätzen vor gewohnter Kulisse. Ob sie dann aber auch bei der WM auf dem Platz stehen werden, bleibt abzuwarten. Die Testspiele dienen als Entscheidungsgrundlage, um mögliche Startaufstellungen, Torhüterrotationen und taktische Optionen zu prüfen.

Nach drei Gegentoren gegen die Schweiz will Julian Nagelsmann eine Weiterentwicklung sehen und die Defensive stabilisieren. Und ohnehin, die Zusammenstellung des Kaders ist bei weitem nicht das einzige Problem des 38-Jährigen: „Wenn ich einen Knopf hätte“, sagte der Übungsleiter mit Blick auf das Mega-Turnier in Nordamerika, mit dem er „alle Kriege beenden“ und der ihm darüber hinaus „eine tolle WM mit Frieden und toller Stimmung“ garantieren würde, „würde ich den sofort drücken. Aber den habe ich leider nicht.“

Liveticker heute Deutschland gegen Ghana

16:00 Uhr Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann* erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.



15:30 Uhr Wie wird Ghana auftreten? Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich, will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland. Wir sind gespannt!

