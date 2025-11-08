Deutschland Trikot 2026 auswärts – Wann kommt es? Wie sieht es aus?

DFB-Auswärtstrikot 2026: Abschied mit Anker-Motiv – Adidas geht, Nike kommt

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird nicht nur sportlich, sondern auch ausrüstertechnisch ein historisches Ereignis für den DFB. Denn es ist das letzte Turnier, bei dem die deutsche Nationalmannschaft in Trikots von Adidas aufläuft. Danach übernimmt erstmals Nike das Kommando auf der Brust. Das neue Heimtrikot wurde bereits im November 2025 offiziell vorgestellt und kommt bei den anstehenden Länderspielen direkt zum Einsatz.

Auf das neue DFB Auswärtstrikot 2026 müssen die Fans dagegen noch warten – es wird voraussichtlich erst bei den Länderspielen im März 2026 zum ersten Mal getragen. Ein nun geleakter Entwurf deutet bereits an, dass Adidas sich mit einem Design verabschieden könnte, das Symbolkraft besitzt: maritim, retrospektiv und durchaus kontrovers.

Wie sieht das neue DFB-Auswärtstrikot aus?

Bereits im Frühjahr 2025 gab es erste Hinweise auf das kommende DFB Auswärtstrikot der Nationalmannschaft für die WM 2026. Jetzt sind neue, detailliertere Leaks aufgetaucht. Das Trikot soll in einem tiefen Marineblau gehalten sein, kombiniert mit mintfarbenen Akzenten, einem markanten Zickzackmuster und weißen Logos. Besonders auffällig: ein Muster aus kleinen Ankern auf der Vorderseite – ein klares Stilmittel mit Bezug zu Norddeutschland.

Diese optische Hommage an Städte wie Hamburg, Bremen oder Kiel stellt einen bewussten Bruch mit der bisherigen DFB-Designlinie dar, die vor allem auf Schwarz-, Weiß- oder Rottöne setzte. Das Trikot könnte damit mehr als nur ein modisches Statement sein – es könnte ein symbolischer Abschied sein. Auch das Adidas-Trefoil-Logo, das sonst eher im Retro-Kontext genutzt wird, soll auf dem Trikot auftauchen. Eine Reminiszenz an die 70er und 80er, mit der Adidas das Kapitel Nationalmannschaft stilvoll abschließt.

Was bedeutet das Trikot für Adidas und den DFB?

Seit über sieben Jahrzehnten war Adidas der feste Ausrüster des DFB – eine Konstante bei allen Titeln, großen Turnieren und ikonischen Momenten. Mit dem Jahreswechsel 2026/27 endet diese Ära. Der DFB hat sich langfristig an Nike gebunden – bis mindestens 2034. Der US-Konzern übernimmt ab 2027 alle DFB-Teams von der A-Nationalmannschaft bis zur U15.

Die WM 2026 ist also das letzte große Turnier mit den drei Streifen auf der Brust. Neben dem Heim- und dem Auswärtstrikot wird Adidas auch noch einmal eine vollständige Turnierkollektion liefern. Danach beginnt ein neues Kapitel mit neuen Designs, aber auch neuen Ansätzen in Markenstrategie und Fanbindung.

Wie kam das aktuelle Auswärtstrikot an?

Das aktuell noch gültige Auswärtstrikot – vorgestellt zur EM 2024 – sorgte mit seiner pink-lila Farbgebung zunächst für Diskussionen. Doch das gewagte Design setzte sich durch, vor allem bei jungen Fans. Der wirtschaftliche Erfolg war beachtlich, das Trikot wurde auf Fanmeilen, in Stadien und in den sozialen Medien breit getragen.

Adidas hat damit Mut bewiesen und wurde für das experimentelle Design belohnt. Die Messlatte für das kommende WM-Trikot liegt daher hoch. Die Frage wird sein, ob das maritime Design ebenfalls einen Nerv trifft – oder als zu speziell empfunden wird.

Warum ist dieses Trikot mehr als nur ein Outfit?

Mit dem neuen Auswärtstrikot verabschiedet sich Adidas nicht leise, sondern mit einem Entwurf, der deutlich mehr als nur sportliche Funktion erfüllt. Die Farbwahl, die grafischen Elemente und das Retro-Logo sind gleichzeitig Rückblick und Ausblick. Das Trikot könnte sich schnell zum Sammlerstück entwickeln – nicht nur wegen seines Designs, sondern wegen seines historischen Kontexts.

Noch ist unklar, ob das geleakte Trikot exakt so auf den Platz kommen wird. Sicher ist jedoch: Die Erwartungen sind hoch. Und das Outfit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 wird in jedem Fall das letzte Kapitel einer der längsten Partnerschaften im internationalen Fußball markieren.