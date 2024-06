Deutschland sichert sich nach 1:1 gegen Schweiz den Gruppensieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit einem 1:1 gegen die Schweiz den ersten Platz in der Gruppe gesichert und zieht ins Achtelfinale ein. Das Spiel in der Frankfurter Arena sorgte für Jubelstürme bei den Fans, als Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Trotz der Schwierigkeiten auf dem rutschigen Rasen zeigte das Team von Julian Nagelsmann großen Kampfgeist. Muss sich aber steigern, wenn es im EMN-Achtelfinale am Samstag, 29.Juni um 21 Uhr gegen den Gruppenzweiten der Gruppe C geht.

Später Ausgleich sichert den Gruppensieg

In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Niclas Füllkrug das entscheidende Tor zum 1:1. Die Schweiz hatte zuvor durch Dan Ndoye in der 28. Minute die Führung übernommen. Füllkrug betonte nach dem Spiel die Bedeutung des späten Treffers und lobte die Vorlage von David Raum. Nagelsmann zeigte sich erleichtert und lobte die kämpferische Leistung seiner Mannschaft gegen einen unangenehmen Gegner.

EM 2024 Gruppe A Tabelle & Gegner von Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S S U 3 2 1 0 8 2 6 7 2 Schweiz S U U 3 1 2 0 5 3 2 5 3 Ungarn N N S 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 Schottland N U N 3 0 1 2 2 7 -5 1

Das war die Aufstellung

Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Frankfurt Arena | - 21:00 Schweiz S S U S U 1 : 1 Spielstand anzeigen Endergebnis Deutschland S U S S S D. Ndoye 28' N. Füllkrug 90'+2' 1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 19 D. Ndoye 26 F. Rieder 7 B. Embolo 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

Verletzungssorgen und Sperren belasten die Mannschaft

Die Freude über das Weiterkommen wurde durch Verletzungssorgen getrübt. Antonio Rüdiger verletzte sich am Oberschenkel, und Jonathan Tah wird im Achtelfinale gesperrt fehlen. Nagelsmann kritisierte die Gelbe Karte gegen Tah als ungerechtfertigt. Trotz dieser Rückschläge zeigte sich das Team optimistisch und betonte die Bedeutung solcher Herausforderungen für den Teamgeist.

Blick auf das Achtelfinale

Deutschland trifft am Samstag in Dortmund auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Diese Entscheidung fällt erst am Montagabend, wenn die letzten Gruppenspiele absolviert sind. Potenzielle Gegner sind England, Slowenien, Dänemark oder Serbien. Kapitän Ilkay Gündogan zeigte sich zuversichtlich und hob hervor, dass solche Spiele das Team stärken können.

Stimmen zu Deutschlands EM-Spiel gegen die Schweiz Julian Nagelsmann (Bundestrainer, bei MagentaTV): „Ich glaube, der Ausgleich war verdient und auch der Gruppensieg. Wir haben am Ende sehr viel nach vorne geworfen. Die Gelbe Karte für Tah war nicht berechtigt, das ist ärgerlich. Wir haben aber genügend Qualität, das aufzufangen.“ Toni Kroos (Nationalspieler, bei der ARD): „Erstmal sind wir glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir glauben bis ans Ende an uns, das hilft der Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, wir waren 90 Minuten auf dem Gaspedal – am Ende haben wir uns belohnt. Ich bin total zufrieden mit der Mannschaft. Wir sind gewappnet fürs Achtelfinale. Die Sperre von Jonathan Tah wiegt schwer, aber wir werden das auffangen.“ Ilkay Gündogan (Nationalmannschafts-Kapitän, bei der ARD): „Das kann viel freisetzen, alle gemeinsam mit den Fans. Wir lagen unglücklich zurück, wollten dann für den Gruppensieg noch unbedingt den Ausgleich machen. Davon, das geschafft zu haben, können wir auch in den nächsten Spielen noch profitieren. Klar hätten wir uns gewünscht, 3:0 zu gewinnen. Aber ich glaube, dass man solche Spiele auch braucht. Das kann noch einmal Kräfte bringen. Das hat der Moral sehr, sehr gut getan.“ Niclas Füllkrug (Nationalspieler, bei Magenta/TV): „Nicht nur ich – alle Joker haben gut funktioniert. Die Flanke kam perfekt. Das war ein schöner Moment für uns als Team, das kann schon entscheidend sein. Das verändert die Situation. Jetzt bekommen wir den vermeintlich leichteren Gegner, mal schauen, wer es wird.“ Hier die internationalen Pressestimmen SUI-DE