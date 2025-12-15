Deutschland Länderspiel Test am 30.März ’26: Deutsche Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf ein spannendes Heimländerspiel gegen Ghana vor, das am 30. März 2026 in Stuttgart stattfinden wird. Eigentlich war ein Länderspiel gegen die Elfenbeinküste geplant, doch gegen diese Mannschaft spielen wir in der Vorrunde in der Gruppe E. Nur wird das Duell mit dem ghanaischen Team, das von Otto Addo trainiert wird, ein wichtiges Testspiel für das DFB-Team sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich optimistisch über die bevorstehende Begegnung und blickt auf das WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste voraus.

Länderspiel: Deutschland trifft auf Ghana in Stuttgart

Das Länderspiel gegen Ghana wird um 20:45 Uhr angepfiffen und ist ein Bestandteil der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft 2026, die in Nordamerika stattfinden wird. Ursprünglich sollte die Elfenbeinküste als Gegner antreten, doch die Auslosung hat Ghana in die Gruppe des DFB-Teams platziert. Die deutsche Mannschaft freut sich auf das Duell mit dem afrikanischen Team und sieht es als Gelegenheit, sich optimal auf die Herausforderungen bei der kommenden WM vorzubereiten. Ghana wird in der WM Gruppe L gegen England, Kroatien und Panama spielen.

Starker Gegner unter Otto Addo

Ghana wird von Otto Addo, einem ehemaligen Bundesligaspieler, der mit Borussia Dortmund 2002 Deutscher Meister wurde, trainiert. Addo hat die ghanaische Nationalmannschaft erfolgreich geleitet und als Gruppensieger zur WM 2026 qualifiziert. Nach Julian Nagelsmanns Ansicht ist das starke Umschaltspiel von Ghanas Team ein perfekter Vorgeschmack auf das bevorstehende WM-Duell gegen die Elfenbeinküste.

Rückblick auf die bisherigen Duelle

In der Geschichte der Begegnungen traf Deutschland bereits dreimal auf Ghana. Das erste Aufeinandertreffen fand 1993 in Bochum statt, wo die deutsche Mannschaft mit 6:1 siegte. Bei den WM-Gruppenspielen in Südafrika 2010 und Brasilien 2014 konnte Deutschland zwei weitere Erfolge erzielen, wobei das letzte Duell mit einem 2:2 endete. Diese Bilanz zeigt die starke Konkurrenz zwischen den beiden Nationen.

Vorbereitung auf die WM im Sommer

Vor dem Spiel gegen Ghana wird Deutschland am 27. März in Basel gegen die Schweiz antreten. Diese Testspiele sind entscheidend, um die Mannschaft auf die WM-Vorausscheidungen gut vorzubereiten. Weitere Testländerspiele sind bereits terminiert, darunter ein Duell gegen Finnland am 31. Mai in Mainz und ein wichtiges Spiel gegen die USA am 2. Juni in Chicago.

Ticketinformationen für das Heimspiel gegen Ghana werden zu einem späteren Zeitpunkt auf DFB.de veröffentlicht.