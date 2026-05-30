Deutschland Länderspiel in Mainz morgen – wie 2014! Ein gutes Omen für die Weltmeisterschaft

Vor dem Abflug zur Weltmeisterschaft wirkt Mainz für den DFB wie ein vertrauter Ort mit gutem Vorzeichen. Schon 2014 ging die Nationalmannschaft dort kurz vor dem Turnier in Brasilien mit einem klaren 6:1 gegen Armenien in die letzte Phase der Vorbereitung, ehe wenige Wochen später der vierte WM-Titel folgte.

Mainz als Auftakt vor dem großen Flug

Damals trafen Schürrle, Podolski, Höwedes, Klose und zweimal Götze für die deutsche Auswahl. Das Spiel im Mainzer Stadion war nicht nur das erste Länderspiel überhaupt in der Mewa-Arena, sondern zugleich die letzte Partie auf deutschem Boden vor dem Abflug für Bundestrainer Jogi Löw und sein Team über den Atlantik.

Auch diesmal steht ein Test in Mainz unmittelbar vor der Reise in die USA an. Nach der Begegnung mit Finnland am Sonntag um 20.45 Uhr im ZDF macht sich der DFB-Tross erneut auf den Weg über den Atlantik. Vor dem Hintergrund der Geschichte von 2014 liegt der Gedanke an ein gutes Omen nahe.

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Neuer erneut außen vor

Eine weitere Parallele zu damals betrifft Manuel Neuer. Vor zwölf Jahren fiel der Keeper wegen einer Schulterverletzung aus, Roman Weidenfeller stand gegen Armenien zwischen den Pfosten. Heute ist Neuer nach seinem Comeback wieder als Nummer eins für die WM eingeplant, verpasst aber auch diesmal das letzte Testspiel in Deutschland verletzungsbedingt. Statt der Schulter bremst ihn nun die Wade aus, gegen Finnland übernimmt Oliver Baumann im Tor.

Für den 40-Jährigen ist es damit ein ähnliches Szenario wie vor dem Titelgewinn 2014, nur unter anderen Vorzeichen.

Die Erinnerung an Reus bleibt präsent

Ganz anders als erhofft verlief damals allerdings auch der Abend für Marco Reus. Beim 6:1 in Mainz zog sich der Offensivspieler einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zu und verpasste die WM in Brasilien auf den letzten Drücker. Für ihn rückte Shkodran Mustafi nach, der sich später mit Deutschland zum Weltmeister krönte.

Eine Wiederholung einer solchen Verletzungsgeschichte soll dem DFB-Team in diesem Jahr erspart bleiben. Anders als 2014 ist das Spiel in Mainz diesmal zudem noch nicht die Generalprobe vor dem Turnierstart.

Letzter Härtetest in Chicago

Die eigentliche Generalprobe bestreitet Deutschland erst am 6. Juni in Chicago. Dort trifft die Mannschaft im letzten Test vor dem Turnier um 20.30 Uhr MESZ bei RTL auf Gastgeber USA. Zuvor könnte ein überzeugender Auftritt gegen Finnland in Mainz dem Team das nötige Selbstvertrauen für den Reiseweg und den WM-Start geben.