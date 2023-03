Deutschland Länderspiel heute: Statistik, Bilanz & Köln sprechen für deutschen Sieg

Köln als Glücksbringer für das DFB-Team

Die Tatsache, dass Deutschland am Dienstag in Köln auf Belgien trifft, darf als gutes Omen betrachtet werden. Bisher spielte die DFB-Elf 28-mal im Kölner Stadion und verlor dabei nur zweimal (18 Siege, acht Unentschieden). Der letzte Sieg liegt allerdings schon eine Weile zurück, im Oktober 2013 schlug Deutschland in Müngersdorf Gegner Irland mit 3:0 und löste dadurch das WM-Ticket – das zum vierten Stern auf dem Trikot führen sollte.

Die letzten Spiele in Köln

Seit dem Sieg gegen Irland gab es in Köln eine Niederlage – ein 1:2 gegen die USA im Juni 2015 – sowie drei Unentschieden: ein 2:2 gegen Frankreich 2017, ein 3:3 gegen die Türkei sowie ein 3:3 gegen die Schweiz (jeweils im Oktober 2020).

Prognose für das heutige Länderspiel Deutschland gegen Belgien

Angesichts der bisherigen Erfolge der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien und der guten Bilanz in Köln, könnte das bevorstehende Spiel eine erfolgreiche Fortsetzung der Rekordserie darstellen. Beide Mannschaften sind nach der Winter-WM motiviert und streben einen Stimmungsaufheller an. Es bleibt abzuwarten, ob das DFB-Team seinen Lauf fortsetzen und einen weiteren Sieg gegen Belgien einfahren kann.

Die aktuelle Form beider Teams

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Winter-WM, bei der sowohl die DFB-Elf als auch die Belgier jeweils nach der Gruppenphase ausscheiden mussten, sind beide Teams bestrebt, ihre Leistungen zu verbessern. Belgien gewann am vergangenen Freitag zum Auftakt der EM-Qualifikation mit 3:0 in Schweden. Romelu Lukaku erzielte dabei alle drei Tore, während Dodi Lukebakio von Hertha BSC zwei davon vorbereitete. Deutschland hingegen bezwang Peru in Mainz mit 2:0.

Schlüsselspieler und Trainerwechsel

Das Duell zwischen Deutschland und Belgien bietet auch interessante persönliche Geschichten. Während sich das DFB-Team unter der Führung von Hansi Flick weiterentwickelt, ist Belgien seit kurzem unter der Leitung von Trainer Domenico Tedesco, der sein Debüt mit dem 3:0-Sieg gegen Schweden feierte. Es wird spannend sein, welche taktischen Veränderungen beide Trainer für das bevorstehende Spiel planen.

Wichtige Faktoren für den Ausgang des Spiels

Für das anstehende Spiel gibt es einige entscheidende Faktoren, die den Ausgang beeinflussen könnten:

Die Defensive: Beide Teams haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, Tore zu erzielen. Daher könnte die Defensive der Schlüssel zum Erfolg sein. Werden die Abwehrreihen beider Teams in der Lage sein, die gegnerischen Angriffe abzuwehren und wichtige Zweikämpfe zu gewinnen? Die Taktik: Hansi Flick und Domenico Tedesco sind für ihre taktischen Fähigkeiten bekannt. Welche Formationen und Spielstrategien werden sie für das Duell wählen? Wie werden die Trainer auf mögliche Veränderungen im Spielverlauf reagieren? Die individuelle Klasse: Spieler wie Romelu Lukaku oder Joshua Kimmich haben das Potenzial, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden. Welcher Star wird am Dienstagabend die entscheidenden Momente liefern und sein Team zum Sieg führen?

Das bevorstehende Spiel zwischen Deutschland und Belgien verspricht, ein spannendes Duell zu werden, das von taktischen Entscheidungen, der Defensive und der individuellen Klasse der Spieler geprägt sein wird. Die deutsche Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Historie gegen Belgien und könnte mit einem Sieg