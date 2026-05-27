Deutschland Länderspiel gegen Finnland ohne Nummer 1 Manuel Neuer muss auf Comeback warten

Manuel Neuer muss auf sein erhofftes Comeback in der deutschen Nationalmannschaft noch warten. Beim Länderspiel am Sonntag in Mainz gegen Finnland um 20.45 Uhr im ZDF wird der an der Wade verletzte Bayern-Torhüter nicht zwischen den Pfosten stehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied gemeinsam mit seinem Team, den Rückkehrer noch zu schonen.

Neuer bleibt gegen Finnland außen vor

Zum Auftakt der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli erklärte Nagelsmann am Mittwoch in Herzogenaurach, dass ein Einsatz des 40 Jahre alten Keepers keinen Sinn mache. „Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er noch nicht spielen wird. Es macht keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Wir wollen einfach da noch Ruhe dranlassen. Die Entscheidung haben wir ihm auch mitgeteilt, er ist damit völlig d’accord“, sagte der Bundestrainer.

Neuer hatte sich zuletzt erneut an der linken Wade verletzt und deshalb auch das Pokalfinale am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart verpasst. Für die Partie gegen Finnland legte sich Nagelsmann auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als Torwart fest. Er sei überzeugt, dass Baumann ein gutes Spiel mache, „dann sehen wir weiter“.

Offenes Rennen vor dem USA-Test

Ob Neuer am 6. Juni in Chicago bei der Generalprobe gegen die USA wieder zur Verfügung steht, ließ der Bundestrainer offen. Sorgen mache er sich aber keine. „Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben“, betonte Nagelsmann. Man werde „sehen, wie die nächste Woche verläuft und dann auch in der nächsten Woche ein Update geben, wie es dann Richtung USA aussieht“, kündigte er an.

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Grundsätzlich freue er sich über Neuers Rückkehr in den DFB-Kreis und darüber, dass der Rio-Weltmeister der Mannschaft helfe. Mit dem Münchner, so Nagelsmann, „sind wir besser als ohne Manu.“

Havertz fehlt weiter, Kader macht guten Eindruck

In Herzogenaurach muss Nagelsmann aus seinem 26er-Kader zudem weiter auf Kai Havertz verzichten. Der Offensivspieler bestreitet mit dem FC Arsenal am Samstag um 18.00 Uhr im ZDF und bei DAZN das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Ansonsten hinterließen die übrigen Nationalspieler laut Nagelsmann einen starken Eindruck. Alle würden „einen guten Eindruck machen. Alle sind gut drauf und haben sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt“, sagte der Bundestrainer.

Deutschland trifft bei der WM in Gruppe E auf Curacao am 14. Juni, die Elfenbeinküste am 20. Juni und Ecuador am 25. Juni.