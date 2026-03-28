Fußball heute – Deutschland Länderspiel gegen die Schweiz – Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Florian Wirtz avancierte im Deutschland Länderspiel gegen die Schweiz zum mit Abstand besten deutschen Feldspieler: Er bereitete die Treffer vor, erzielte ein Zaubertor und den späten Siegtreffer. Das Spiel zeigte jedoch ein wechselhaftes Bild mit teils unsicheren Aktionen in der Defensive und einzelnen starken persönlichen Auftritten im Offensivbereich. Kapitän Joshua Kimmich und Oliver Baumann lieferten gemischte Leistungen, während Neulinge wie Lennart Karl ihr Debüt feierten. Auch die Einwechslungen – unter anderem Nick Woltemade, Anton Stach und Pascal Groß – prägten den weiteren Spielverlauf in der Schlussphase.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U 3 : 4 Endergebnis Deutschland S S S S S Dan Ndoye 17' B. Embolo 41' Joël Monteiro 79' Jonathan Tah 26' Serge Gnabry 45'+2' Florian Wirtz 61' Florian Wirtz 86'

Oliver Baumann – Unspektakuläres Pflichtspiel des Hoffenheimers

Es war ein undankbares Spiel für den Hoffenheimer: Am ersten Gegentor hatte er seinen Anteil, beim zweiten war er machtlos. Danach bot sich dem Torhüter keine Gelegenheit, um sich auszuzeichnen.

Note: 4,5

Joshua Kimmich – Kapitän hinten rechts mit Licht und Schatten

In der Nationalmannschaft ist der Kapitän hinten rechts gesetzt, doch beim 0:1 war seine Seite offen. Insgesamt hatte Kimmich schon bessere Länderspiele.

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Note: 3,5

Jonathan Tah – Kopfballtor und defensive Wackler

Begann sehr zweikampfstark und überraschte beim 1:1 den Schweizer Torhüter Kobel mit einem Kopfball ins kurze Eck. Beim Treffer von Breel Embolo stand der Münchner nicht nah genug am Gegenspieler, zudem störte er Monteiro beim 3:3 nicht entscheidend.

Note: 3,5

Nico Schlotterbeck – Unsicherheitsfaktor in der Defensive

Der Dortmunder erwies sich als Unsicherheitsfaktor und leistete sich vor beiden Gegentoren einen Fehlpass. Auch seine gefürchteten Diagonalbälle fanden nicht immer ihr Ziel, was den Spielaufbau erschwerte.

Note: 5

David Raum – Engagiert auf der linken Außenbahn

War auf der linken Außenbahn sehr engagiert und suchte das Vorwärtsspiel, ließ jedoch gegen Widmer vor der Flanke zum Embolo-Tor zu viel Platz. Offensiv zeigte er sich nicht so zielstrebig wie gewohnt, was im Spielverlauf auffiel.

Note: 3

Angelo Stiller – Solide Einbindung, aber keine nachhaltige Bewerbung

Der Nachrücker stand sofort in der Startelf und spielte solide seine Rolle im Zentrum. Eine nachhaltige WM-Bewerbung war sein Auftritt jedoch nicht.

Note: 3,5

Leon Goretzka – Präsenz im Strafraum, fehlende Präzision

Der Münchner versuchte immer wieder, wie gefordert, auch im gegnerischen Strafraum präsent zu sein und suchte Abschlüsse. Ihm mangelte es bei seinen Abschlüssen an Präzision, und vor dem 3:3 agierte er zu zaghaft.

Note: 3,5

Leroy Sané – Früher Abschluss, danach abgefallen

Hatte den ersten Abschluss des Spiels, tauchte danach aber ab und beeinflusste zuletzt den Spielverlauf kaum noch. Zwar zeigte er die Bereitschaft, doch es gelang nicht so viel.

Note: 4

Serge Gnabry – Kaltschnäuzig vor dem Tor

Nach starken Leistungen im Verein merkte man ihm das Selbstvertrauen in der Nationalmannschaft an. Vor seinem Tor blieb er vor Kobel eiskalt und untermauerte seine Startelf-Ambitionen.

Note: 2,5

Florian Wirtz – Überragender Spielmacher und Siegtorschütze

Der mit Abstand beste deutsche Feldspieler präsentierte sich spielfreudig, technisch stark und effizient im Spielaufbau. Er bereitete die Tore von Tah und Gnabry vor, erzielte ein Zaubertor und den späten Siegtreffer, womit er den Spielverlauf entscheidend beeinflusste.

Note: 1

Kai Havertz – Rückkehr in die Spitze ohne Rhythmus

Wurde bei seiner Rückkehr in die Spitze beordert und probierte viel, blieb dabei aber ein wenig glücklos im Abschluss. Ihm fehlt noch ein bisschen Rhythmus, was sich in der Effektivität vor dem Tor zeigte.

Note: 3,5

Nick Woltemade – Einwechslung nach einer Stunde, verpasste Großchance

Löste nach gut einer Stunde Havertz ab und brachte frische Impulse in die Spitze. Er verpasste bei einer Kopfballchance den vierten Treffer, wodurch eine mögliche Vorentscheidung ausblieb.

ohne Note

Lennart Karl – Mutiges Länderspiel-Debüt des 18-Jährigen

Der 18-Jährige kam für Sané und feierte sein Länderspiel-Debüt, wobei er mutig drauf los spielte. Der Münchner zeigte in der kurzen Einsatzzeit keine Scheu und suchte den direkten Weg ins Offensivspiel.

ohne Note

Anton Stach – Kurzer Einsatz in den Schlussminuten

Durfte in den letzten Minuten ran und war Teil der personellen Veränderungen, die das Spiel in der Nachspielzeit stabilisieren sollten. Sein Einsatz war kurz, aber Bestandteil des späten taktischen Wechsels.

ohne Note

Pascal Groß – Schlussphase als zweite Sechs

Bildete in der Schlussphase gemeinsam mit Anton Stach die Doppel-Sechs und sollte so defensiv Stabilität geben. Sein Kurzeinsatz zielte auf Kontrolle des Ballbesitzes und auf das Management der Nachspielzeit ab.

ohne Note

SID om ak