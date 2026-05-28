Deutschland gegen Finnland – Deutschland spielt im neuen DFB Auswärtstrikot 2026 – hier kaufen

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft im blauen DFB Awaytrikot 2026. Gegen Finnland läuft das DFB-Team am Sonntag in der ausverkauften Arena in Mainz in den blauen Auswärtstrikots von adidas auf.

Blaues Jersey mit perfekter Bilanz

Das Away Jersey hatte bereits im März in Basel seine Premiere und verband den Start mit einem erfolgreichen Auftritt. Deutschland bezwang den WM-Teilnehmer Schweiz spektakulär mit 4:3. Auch der zweite Einsatz im neuen Auswärtstrikot brachte Glück, denn wenige Tage später setzte sich die Auswahl in Stuttgart mit 2:1 gegen WM-Teilnehmer Ghana durch. Gegen Finnland folgt nun der dritte Auftritt in Folge in Blau. Das Trikot ist im offiziellen DFB-Fanshop erhältlich.

Vorbereitung auf die WM 2026 läuft an

Der Countdown zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 läuft bereits. Mit einem Trainingslager in Herzogenaurach beginnt die Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Am Sonntag ab 20.45 Uhr überträgt das ZDF die Partie gegen Finnland, bevor der deutsche Tross am Dienstag mit dem Flieger nach Chicago aufbricht. Der DFB.de-Team-Ticker begleitet die Fans der viermaligen Welt- und dreimaligen Europameister mit den neuesten Informationen rund um die Auswahl.

Neuer arbeitet, Havertz stößt später dazu

Manuel Neuer stand am Donnerstagvormittag beim ersten Training des WM-Kaders in Herzogenaurach noch nicht mit der Mannschaft auf dem Platz. Der Torhüter des Doublesiegers FC Bayern München befindet sich weiter im Belastungsaufbau und absolvierte stattdessen Läufe sowie Einheiten im Gym. „Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Mittwoch bei der Auftaktpressekonferenz erklärt. Kai Havertz wird erst später zur Mannschaft stoßen, weil er mit dem FC Arsenal am Samstag noch das Champions-League-Finale bestreitet.