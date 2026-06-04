+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Deutschland bei der WM 2026 – Kai Havertz ist Elfmeterschütze Nummer eins

von
🇩🇰 🇩🇪 🇬🇭 🇵🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺

Kai Havertz rechnet damit, bei der WM 2026 als erster Elfmeterschütze der deutschen Nationalmannschaft einzuplanen zu sein. Zwar habe Bundestrainer Julian Nagelsmann noch „keine Hierarchie“ festgelegt, sagte der Offensivspieler nach seiner Ankunft beim DFB-Team in Chicago, „aber ich war in den letzten Jahren immer der Elfmeterschütze“.

Kai Havertz, Offensivspieler der deutschen Nationalmannschaft, verwandelt beim Länderspiel-Test gegen Ghana einen Foulelfmeter sicher zum Tor. Die Szene entstand am 30. März 2026 in der MHP Arena in Stuttgart. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images
Kai Havertz, Offensivspieler der deutschen Nationalmannschaft, verwandelt beim Länderspiel-Test gegen Ghana einen Foulelfmeter sicher zum Tor. Die Szene entstand am 30. März 2026 in der MHP Arena in Stuttgart. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Havertz verweist auf seine bisherige Rolle

Der Profi des englischen Meisters FC Arsenal verwies dabei auf seine Bilanz vom Punkt. Nach dem Fehlschuss im Länderspiel gegen Peru im März 2023 zeigte er sich im Anschluss wieder zuverlässig. Bei der Heim-EM 2024 verwandelte Havertz sowohl gegen Schottland als auch gegen Dänemark, zudem traf er in der Nations League 2024 gegen Ungarn und im vergangenen März auch gegen Ghana.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Champions League 2025-2026
FC Arsenal
6
2
4
227′
1
4 (1)
1
7.2
Premier League 2025/2026
FC Arsenal
12
7
5
582′
1
2 (0)
3
6.6
Gesamt:
18
9
9
809′
2
0
0
6 (1)
4
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
18
-
Per Game
In Startaufstellung
9
0.5
Per Game
Minuten
809
44.9
Per Game
Tore
6
0.3
Per Game
Assists
4
0.2
Per Game

Kimmich als Nummer zwei, Nagelsmann entscheidet vor dem Auftakt

In der deutschen Auswahl sieht sich Havertz bei Elfmetern auf Platz eins vor Joshua Kimmich. „Wir haben aber einige Spieler, die gut Elfmeter schießen können“, sagte er zugleich. Vor dem WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao wird Nagelsmann seine Hierarchie innerhalb der Mannschaft ebenfalls mitgeteilt haben.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++