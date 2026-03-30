Deutschland bei der WM 2026 in WM Gruppe E – WM-Spielplan & Gegner

Die Gruppenauslosung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bringt Deutschland in die WM Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die DFB-Elf startet am 14. Juni gegen WM-Debütant Curacao, spielt am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni gegen Ecuador – mit Spielorten in Houston, Toronto und New York/New Jersey und mit für deutsche Fans sehr angenehmen Anstoßzeiten (19:00 Uhr und zweimal 22:00 Uhr MESZ). Auf dem Papier klingt die Gruppe machbar, doch der Weg in die K.o.-Runden kann schnell zu einer Herausforderung werden. Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeitet bereits an einem optimalen Vorbereitungs- und Standortkonzept, denn ein Ausrutscher in der Vorrunde würde das Turnier frühzeitig gefährden. Gegen wen könnte Deutschland in einem Sechzehntelfinale spielen?

WM 2026 Spielplan: Deutschland startet in Gruppe E gegen Außenseiter

Deutschland beginnt die WM-Gruppenphase in Gruppe E gegen den Weltmeisterschafts-Debütanten Curaçao. Die deutschen Gruppengegner in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 sind Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Was auf dem Papier machbar klingt, könnte sich in den K.o.-Runden schnell in eine Herausforderung auf höchstem Niveau verwandeln.

Deutschland spielt also am 14. Juni am 1. Spieltag gegen Curaçao, am 2. Spieltag am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste und am letzten Spieltag am 25. Juni 2026 gegen die Südamerikaner aus Ecuador. Die deutschen WM-Austragungsorte mit Houston, Toronto und New York sind im Kalender vermerkt. Die Anstoßzeiten sind mit 19:00 Uhr und zwei Mal 22:00 Uhr MESZ für die deutschen Fans sehr angenehme Zeiten.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Aus dieser WM-Gruppe als Sieger hervorzugehen wäre wichtig und nicht unmöglich, um dann im neuen Sechzehntelfinale nicht gegen einen ganz Großen zu geraten und anschließend im Achtelfinale womöglich auf Frankreich oder Brasilien zu treffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeitet bereits an einem optimalen Vorbereitungs- und Standortkonzept, um die Reise durch Nordamerika und die Belastung durch die Reisetage bestmöglich zu organisieren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

WM 2026 Spielplan von Deutschland

Der Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 steht fest und dürfte viele Fans freuen: Alle drei Gruppenspiele finden zu zuschauerfreundlichen Uhrzeiten statt. Das deutsche Eröffnungsspiel erfolgt am 14. Juni um 19:00 Uhr MESZ in Houston gegen den WM-Neuling Curaçao.

Weiter geht es am 20. Juni in Toronto gegen den Afrikameister Côte d’Ivoire – Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ. Das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador steigt am 25. Juni in New York/New Jersey, ebenfalls um 22:00 Uhr MESZ. Die DFB-Elf reist im Laufe der Vorrunde quer durch Nordamerika, was eine gute Taktung des Spielplans erfordert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt die gut getakteten Termine für sein Vorbereitungsprogramm und prüft Standorte und Trainingslager, um die Mannschaft optimal einzustimmen. Die Anstoßzeiten sind mitteleuropäischer Uhrzeit angegeben; für das Auftaktspiel in Houston lautet die Ortszeit 12:00 Uhr, die beiden anderen Partien in Toronto und New York/New Jersey sind jeweils 16:00 Uhr Ortszeit.

Deutschland – Curacao

📅 14. Juni 2026

🕖 19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit) in der ARD

📍 Houston, Texas

Deutschland – Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)

📅 20. Juni 2026

🕙 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit) im ZDF

📍 Toronto, Kanada

Deutschland – Ecuador

📅 25. Juni 2026

🕙 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit) in der ARD

📍 New York/New Jersey (MetLife Stadium)

WM Gruppe E: Kann Deutschland Weltmeister werden?

Der Run auf den fünften Weltmeisterstern beginnt: Deutschland will zum fünften Mal Fußball-Weltmeister werden. Zum WM-Auftakt geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Curaçao, den ersten WM-Teilnehmer der Karibikinsel überhaupt. Der Außenseiter ist zwar nominell schwach, aber erfahrungsgemäß dürfen solche Gegner nicht unterschätzt werden.

Ecuador bringt physische Stärke mit, die Elfenbeinküste spielt mit Tempo und Wucht – beides kann der DFB-Elf Probleme bereiten. Die drei Vorrundenspiele sind auf den 14., 20. und 25. Juni angesetzt; die genauen Austragungsorte werden noch bekannt gegeben. Aktuell stehen fünf Städte zur Auswahl, unter anderem Philadelphia und Kansas City.

So harmlos die Vorrundengruppe auch klingen mag – bei einem Gruppensieg droht nach dem Überstehen des Sechzehntelfinals ein Duell gegen einen Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F (Beispiele: Südkorea, Schweiz, Schottland, Australien, Tunesien) und anschließend womöglich ein Achtelfinale gegen Favoriten wie Frankreich. Kommt Deutschland als Zweiter weiter, wartet mit hoher Wahrscheinlichkeit Brasilien im Achtelfinale. DFB-Präsident Neuendorf warnte: “Man darf keinen Gegner unterschätzen, das haben wir gelernt.”

Die letzten Turniere mahnen zur Vorsicht: 2018 und 2022 war für Deutschland schon nach der Vorrunde Schluss – genau das soll diesmal nicht passieren. Ein Ausrutscher in der Gruppenphase darf es nicht geben, wenn das Turnier nicht schon vor der heißen Phase vorbei sein soll.

Die WM Gegner 2026 vorgestellt

Auftakt gegen Underdog Curaçao – kein Selbstläufer

Das erste Gruppenspiel bestreitet die Nationalmannschaft am 14. Juni gegen Curaçao – in Houston oder Philadelphia (in verschiedenen Berichten variiert die Angabe). Der Karibikstaat ist mit Platz 82 der FIFA-Weltrangliste das kleinste Land, das je an einer WM teilgenommen hat. Curaçao geht aber nicht unvorbereitet ins Turnier: Unter Trainer Dick Advocaat tritt die Mannschaft strukturiert und diszipliniert auf.

Mehrere Spieler mit Wurzeln in den Niederlanden, darunter Jordi Paulina von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft, bringen europäische Ausbildung mit. Auf dem Weg zur WM setzte sich Curaçao gegen Jamaika und Trinidad und Tobago durch – ein klares Zeichen, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Nagelsmann stellte klar: “Wir machen nicht den Fehler, sie auf die leichte Schulter zu nehmen.”

Elfenbeinküste bringt Athletik und Erfahrung

Am 20. Juni geht es für die Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste – entweder in Toronto oder Kansas City, je nach Spielortzuweisung. Die Elfenbeinküste ist dreifacher Afrikameister (1992, 2015, 2024) und bringt eine körperlich starke sowie international erfahrene Mannschaft mit.

Akteure wie Amad Diallo (Manchester United) und der frühere Bundesliga-Stürmer Sébastien Haller stehen für Qualität und Durchschlagskraft. In der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft gab es bislang nur ein einziges Duell mit den „Elefanten“ – 2009 in Gelsenkirchen, damals 2:2. Für Nagelsmann ist klar: “Eine Mannschaft, die man schlagen kann, aber nicht unterschätzen darf.” Vor allem die physischen Duelle werden zum Prüfstein.

Ecuador als ernstzunehmender Prüfstein zum Abschluss

Zum Gruppenfinale trifft die DFB-Auswahl am 25. Juni in Philadelphia oder East Rutherford auf Ecuador. Der Weltranglisten-23. beendete die südamerikanische WM-Qualifikation auf Rang zwei hinter Argentinien und sammelte dabei Punktgewinne gegen Brasilien (0:0) sowie einen Sieg gegen Argentinien (1:0).

Trainer Sebastian Beccacece verfügt über einen technisch und taktisch starken Kader mit Spielern wie Enner Valencia, Moises Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (PSG) und Piero Hincapie. Ecuador gilt als kampfstarkes Team mit hohem Pressingniveau und wird für Deutschland zum echten Prüfstein – vor allem, falls es im letzten Gruppenspiel noch um den Achtelfinaleinzug geht.

Wer zeigt die deutschen WM Spiele 2026 im TV & Stream?

Die gute Nachricht für Zuschauer: Alle drei Vorrundenspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft laufen in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF. Das erste und das letzte WM-Spiel wird in der ARD bzw. in der Sportschau im Ersten gezeigt. Nur das zweite Spiel läuft im ZDF.

Wie geht es für die WM Gruppe E in der k.o.-Phase / Sechzehntelfinale weiter?

Gegen wen könnte Deutschland in einem Sechzehntelfinale spielen? Die Konstellationen sind wie folgt:

🥇 Als Gruppensieger (1. E): Gegner: Dritter Grp. A, B, C, D oder F (z. B. Südkorea, Schweiz, Schottland, Australien, Tunesien). Termin: 29. Juni | 16:30 Uhr | Boston (Match 74).

🥈 Als Gruppenzweiter (2. E): Gegner: Zweiter Grp. I (z. B. Frankreich, Senegal oder Norwegen). Termin: 30. Juni | 12:00 Uhr | Dallas (Match 78).

🥉 Als Gruppendritter (3. E): Gegner: Einer der Top-Sieger (z. B. Mexiko, England, USA, Belgien, Kanada oder Portugal). Termin: Zwischen dem 30.06. und 03.07., je nach Konstellation.

—

Quelle: https://www.fussballnationalmannschaft.net/fussball-wm-2026/wm-2026-gruppen/wm-2026-gruppe-e-spielplan-tabelle