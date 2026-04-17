Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026: Wann ist die DFB-Kaderbekanntgabe?

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den WM-Kader für Deutschland bei der WM 2026 am 12. Mai um 13 Uhr bekannt geben, teilte der DFB am Samstag mit. Der genaue Ort der Kaderbekanntgabe blieb jedoch offen, es ist lediglich der Zeitpunkt fixiert. Voraussichtlich werden 26 Spieler nominiert, die endgültige Meldung an die FIFA erfolgt Anfang Juni. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt und wirft damit schon jetzt ihre Schatten auf die anstehenden Länderspiele.

Termin der DFB-Kaderbekanntgabe am 12. Mai

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader am 12. Mai um 13 Uhr veröffentlichen wird. Wo die Bekanntgabe erfolgen wird, blieb offen; Details zum Veranstaltungsort nannte der Verband bislang nicht. In der Presserunde dürfte Nagelsmann das Vorgehen erläutern und auf Nachfragen zur Kaderzusammenstellung und zur finalen Nominierung eingehen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob der Übungsleiter zusätzliche Statements zur Vorbereitung und zur Gesundheitslage der Spieler abgibt.

Voraussichtliche Kadergröße und Fristen

Voraussichtlich werden 26 Spieler Teil des Kaders sein, der für Deutschland bei der WM 2026 gemeldet wird. Theoretisch könnte Nagelsmann im Mai auch mehr Spieler berufen; erst Anfang Juni muss der Bundestrainer seinen finalen WM-Kader beim Weltverband FIFA melden. Dieser finale Kader umfasst dann 26 Spieler. Dadurch behält sich der Trainerteam-Pool bis zur Abgabe beim Weltverband gewisse personelle Optionen offen.

Die WM 2026 findet in den drei nordamerikanischen Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada statt und erstreckt sich über den Zeitraum vom 11. Juni bis zum 19. Juli. Deutschland tritt dort als eine der favorisierten Mannschaften an, für die Planung sind diese Termine die zentralen Eckpfeiler. Die lange Turnierdauer wirkt sich auf Reisestrategien, Regeneration und Rotation der Spieler aus. Gleichzeitig müssen Trainerstab und medizinisches Team die Belastungssteuerung während der Gruppen- und K.-o.-Phase eng abstimmen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Aktuelle Länderspiele: 4:3-Sieg in der Schweiz und Test gegen Ghana

Deutschland hatte am Freitag im ersten Länderspiel des Jahres ein turbulentes 4:3 in der Schweiz gefeiert. Dennoch bleiben Fragen zum Spielverlauf und zur Defensive offen, die Nagelsmann wahrscheinlich in weiteren Testspielen ansprechen wird. Am Montag steht in Stuttgart ein weiteres Länderspiel gegen Ghana auf dem Programm (20.45 Uhr/ARD), das weitere Entscheidungen und Einordnungen im Hinblick auf die WM-Vorbereitung ermöglichen soll. Diese Begegnungen dienen auch als Chance zur Feinabstimmung von Systemen und personellen Optionen.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

Verletzte und Vorsichtsmaßnahmen: Pavlovic, Nmecha und Musiala

Bei den aktuellen Länderspielen fehlen die verletzten Aleksandar Pavlovic (Bayern München) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund). Auch WM-Hoffnungsträger Jamal Musiala blieb als Vorsichtsmaßnahme in München. Die drei Spieler werden von Nagelsmann sicher für die WM nominiert werden, sofern sie sich nicht erneut verletzen. Die Nennung der Vereinszugehörigkeiten verweist auf die jeweiligen Trainingsstandorte wie die Säbener Straße bei Bayern und das Westfalenstadion als Synonym für Dortmund; das medizinische Personal wird Ausfallzeit, Reha-Maßnahmen und Rückkehr ins Mannschaftstraining genau beobachten.

Gruppenspiele: Houston, Toronto und East Rutherford

Die deutsche Mannschaft startet in der Vorrunde am 14. Juni in Houston gegen Curacao. Danach folgen Duelle mit der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am 20. Juni in Toronto. Das dritte Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 25. Juni gegen Ecuador in East Rutherford.