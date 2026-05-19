Deutschland bei der WM 2026: Baumann akzeptiert Entscheidung – Neuer wohl Nummer 1!

Julian Nagelsmann hat seine Torhüter-Entscheidung offenbar getroffen. Laut BILD-Informationen plant der Bundestrainer bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit Manuel Neuer als Nummer 1, nicht mit Oliver Baumann. Der Hoffenheimer soll die Nachricht bereits persönlich erhalten haben und dem DFB-Team dennoch als Ersatzkeeper zur Verfügung stehen.

Damit rückt das Comeback von Neuer im Nationalteam immer näher. Der 40 Jahre alte Bayern-Keeper war laut Bericht von Nagelsmann angerufen worden, der ihm mitteilte, dass er zwischen den Pfosten mit dem Münchner plane. Am Donnerstag will der DFB-Coach seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft offiziell verkünden.

Baumann erhält die Nachricht vor der Kaderbekanntgabe

Bis zuletzt hatte Nagelsmann eine klare Festlegung auf Neuer vermieden. Am Samstag sagte er im ZDF, er wolle zunächst mit allen Spielern das Gespräch suchen, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen sei. Zuvor hatte Sky bereits über den Plan berichtet, den ehemaligen DFB-Kapitän zurückzuholen. Nagelsmann kritisierte diese Vorabmeldung und meinte, der Sender habe die Information „herausposaunt“.

Baumann war während der kompletten WM-Qualifikation gesetzt und hatte fest damit gerechnet, als Nummer eins zur WM zu fahren. Nagelsmann hatte ihm Vertrauen ausgesprochen. Nun akzeptiert der 35-Jährige die neue Entscheidung und steht laut Bericht weiter als Alternative bereit.

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Neuer vor nächstem Kapitel mit dem DFB-Team

Neuer selbst hatte nach dem letzten Bundesliga-Spieltag ein mögliches Comeback nicht ausgeschlossen. Auf die entsprechende Nachfrage sagte er: „Das müsst ihr nicht wissen.“ Nach dem 5:1 der Bayern gegen Köln hatte er zudem erklärt: „Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Von daher ist es für mich kein Thema.“

Aktuell plagen den 40-Jährigen Wadenprobleme, im letzten Spiel vor der Nominierung wurde er am Samstag ausgewechselt. Nach aktuellem Stand soll die Verletzung jedoch nicht schwer sein. Der Weltmeister von 2014 könnte schon am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart um 20.00 Uhr wieder auf dem Platz stehen.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Für den Rekordkeeper der Nationalmannschaft wäre die Rückkehr ein außergewöhnliches Comeback, denn nach dem Heimturnier 2024 hatte er seinen Rücktritt erklärt. Vom WM-Turnier 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die deutsche Nummer eins. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er am 5. Juli 2024 im EM-Viertelfinale gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung 1:2 verlor.

Rücktritt, Rekord und Titel von 2014

Neuer hatte sich am 21. August 2024 nach insgesamt 124 Länderspielen aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Mit dieser Marke ist er Deutschlands Rekordkeeper und belegt in der positionsübergreifenden Länderspiel-Rangliste Platz fünf. Der größte Erfolg seiner DFB-Laufbahn bleibt der WM-Titel 2014 in Brasilien.