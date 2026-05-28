Deutschland bei der WM 2026 – Advocaat traut Curacao Überraschung zu

Curacao geht als klarer Außenseiter in sein erstes WM-Spiel, doch Nationaltrainer Dick Advocaat rechnet sich gegen die deutsche Auswahl durchaus Chancen aus. Der 78-Jährige sieht in der Aufgabe zum Auftakt der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni in Houston vor allem eine besondere Gelegenheit für sein Team.

Advocaat setzt auf die Außenseiterrolle

Im Trainingslager im niederländischen Noordwijk machte Advocaat am Donnerstag deutlich, dass seine Mannschaft den Vergleich mit Deutschland nicht kampflos angehen wird. „Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao? Das werden wir versuchen“, sagte der frühere Bondscoach. Für die Karibikinsel ist die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli eine Premiere, in der Gruppe E trifft Curacao neben Deutschland auch noch auf die Elfenbeinküste, offiziell Côte d’Ivoire, und Ecuador.

WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 18:00 Deutschland S S S S S - : - Curaçao S S U S U Tage Stunden Minuten Sekunden Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 8 Leon Goretzka 17 Florian Wirtz Jamal Musiala 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz

Verständnis für Nagelsmanns Neuer-Rückkehr

Der 78 Jahre alte Advocaat, der bei Weltmeisterschaften bereits 1994 die Niederlande und 2006 Südkorea betreute, äußerte sich zudem zur Rückkehr von Manuel Neuer. Er kann nachvollziehen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den 40 Jahre alten Torwart des FC Bayern München wieder in die Nationalmannschaft geholt hat. „Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist“, sagte Advocaat: „Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart.“