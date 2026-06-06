Deutschland bei der FIFA WM 2026 – Nagelsmann verspricht: Neuer spielt gegen Curacao

Julian Nagelsmann hat die Sorgen um Manuel Neuer im Vorfeld des WM 2026 Turniers in den USA, Mexiko und Kanada beendet. Der Bundestrainer bestätigte nach dem 2:1 gegen die USA in Chicago, dass der Nationaltorhüter am Montag in Winston-Salem ins Mannschaftstraining einsteigt und am 14. Juni gegen Curacao im Tor stehen wird.

Neuer soll pünktlich zum Auftakt bereit sein

„Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen“, sagte Nagelsmann bei RTL. Der 40-jährige Neuer hatte vor der Partie in den USA bereits das Länderspiel gegen Finnland mit 4:0 verpasst und auch als Neuer-Vertreter stand Oliver Baumann in beiden Vorbereitungsspielen zwischen den Pfosten.

Baumann erhielt vom Chefcoach dafür ausdrücklich Anerkennung. Nagelsmann sprach dem Hoffenheimer „ein riesiges Kompliment“ aus, weil er sich in den beiden Tests vorbildlich „in den Dienst der Mannschaft gestellt“ habe.

Rückkehr nach Wadenverletzung

Neuer reist mit einem Kaltstart in die Partie gegen Curacao, nachdem er sich vor drei Wochen eine Wadenverletzung zugezogen hatte. Sein bisher letztes Spiel für die DFB-Auswahl bestritt der Münchner im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung mit 1:2 verlor.

Schon am Freitag hatte Nagelsmann betont: „Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness.“ Zugleich erklärte der Bundestrainer: „Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar.“