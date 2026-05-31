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Deutschland Aufstellung Update – WM-Test gegen Finnland: Nagelsmann erprobt Alternativen

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Julian Nagelsmann nutzt das erste von zwei WM-Testspielen, um noch Alternativen zu prüfen. Im Länderspiel mit Finnland in Mainz um 20.45 Uhr im ZDF bekommen Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Lennart Karl und Deniz Undav ihre Chance in der deutschen Startaufstellung. Zwei Wochen vor dem Turnierstart in Houston gegen Curacao steht zudem erwartungsgemäß Oliver Baumann im Tor, während Manuel Neuer wegen seiner Wadenprobleme fehlt.

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Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung - Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung – Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Baumann ersetzt Neuer, Kimmich führt die Abwehr an

Der Hoffenheimer Baumann, den Nagelsmann zuletzt zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestuft hatte, hütet also wie erwartet das deutsche Gehäuse. Vor ihm bildet Kapitän Joshua Kimmich gemeinsam mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck drei Viertel der gewohnten Viererkette. Auf der linken Seite erhält Frankfurts Nathaniel Brown den Vorzug vor David Raum.

Auch im Zentrum setzt der Bundestrainer auf eine Mischung aus Stabilität und Testcharakter. Aleksandar Pavlovic ist im defensiven Mittelfeld gesetzt, an seiner Seite darf der Dortmunder Felix Nmecha vorspielen. Nagelsmann hatte ihn mit dem Prädikat „Weltklasse“ bedacht.

Länderspiele 2026
| MEWA ARENA | 31.5.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
- : -
Finnland
N S N N S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Oliver Baumann
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
13
Felix Nmecha
5
Aleksandar Pavlović
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
25
Lennart Karl
25
Deniz Undav
field field

Musiala kehrt zurück, Karl und Wirtz flankieren

Auf der Zehn feiert Jamal Musiala sein Comeback im DFB-Dress. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte der Münchner am 23. März 2025 gegen Italien in der Nations League, als es ein 3:3 gab. Rechts offensiv beginnt Lennart Karl und übernimmt damit den Platz des verletzungsbedingt für die WM ausfallenden Serge Gnabry. Links wirbelt Florian Wirtz als Partner im bekannten „Wusiala“-Gefüge.

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In der Sturmspitze setzt Nagelsmann auf Deniz Undav. Der „Neuner“ Kai Havertz fehlt nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain noch. Die deutsche Aufstellung lautet: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav. Trainer: Nagelsmann.

Liveticker heute

19:49 Uhr

Offizielle Aufstellung

Die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.

19:15 Uhr

Das Mainz-Omen: 2014 war es der letzte Schritt vor dem WM-Titel

2014 bestritt Deutschland sein letztes Heimspiel vor dem WM-Titel ebenfalls in der MEWA Arena in Mainz – ein 6:1 gegen Armenien. Damals wie heute fehlte Manuel Neuer verletzungsbedingt. Damals wie heute war es der letzte Abschied auf deutschem Boden vor dem Atlantik-Flug. Was danach kam: Weltmeister. Das Omen ist real.

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