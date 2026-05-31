Deutschland Aufstellung Update – WM-Test gegen Finnland: Nagelsmann erprobt Alternativen

Füge uns als bevorzugte Quelle bei Google hinzu

Julian Nagelsmann nutzt das erste von zwei WM-Testspielen, um noch Alternativen zu prüfen. Im Länderspiel mit Finnland in Mainz um 20.45 Uhr im ZDF bekommen Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Lennart Karl und Deniz Undav ihre Chance in der deutschen Startaufstellung. Zwei Wochen vor dem Turnierstart in Houston gegen Curacao steht zudem erwartungsgemäß Oliver Baumann im Tor, während Manuel Neuer wegen seiner Wadenprobleme fehlt.

Baumann ersetzt Neuer, Kimmich führt die Abwehr an

Der Hoffenheimer Baumann, den Nagelsmann zuletzt zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestuft hatte, hütet also wie erwartet das deutsche Gehäuse. Vor ihm bildet Kapitän Joshua Kimmich gemeinsam mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck drei Viertel der gewohnten Viererkette. Auf der linken Seite erhält Frankfurts Nathaniel Brown den Vorzug vor David Raum.

Auch im Zentrum setzt der Bundestrainer auf eine Mischung aus Stabilität und Testcharakter. Aleksandar Pavlovic ist im defensiven Mittelfeld gesetzt, an seiner Seite darf der Dortmunder Felix Nmecha vorspielen. Nagelsmann hatte ihn mit dem Prädikat „Weltklasse“ bedacht.

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 13 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 25 Deniz Undav

Musiala kehrt zurück, Karl und Wirtz flankieren

Auf der Zehn feiert Jamal Musiala sein Comeback im DFB-Dress. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte der Münchner am 23. März 2025 gegen Italien in der Nations League, als es ein 3:3 gab. Rechts offensiv beginnt Lennart Karl und übernimmt damit den Platz des verletzungsbedingt für die WM ausfallenden Serge Gnabry. Links wirbelt Florian Wirtz als Partner im bekannten „Wusiala“-Gefüge.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

In der Sturmspitze setzt Nagelsmann auf Deniz Undav. Der „Neuner“ Kai Havertz fehlt nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain noch. Die deutsche Aufstellung lautet: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav. Trainer: Nagelsmann.

Liveticker heute

19:49 Uhr Offizielle Aufstellung Die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.

