Deutschland Aufstellung mit dieser Nationelf heute Abend: Nagelsmann bringt Sané

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Karten auf den Tisch gelegt und einen ersten Vorgeschmack auf seine WM-Elf gegeben. Zum Auftakt des Turnierjahres schickt er in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr/RTL) eine Startformation ohne große Überraschungen auf den Platz. Die Deutschland-Aufstellung setzt auf eine eingespielte Viererkette vor Torwart Oliver Baumann und eine improvisierte Lösung im defensiven Mittelfeld. Nagelsmann bringt Sané auf die Außenbahn und vertraut zudem auf Rückkehrer Kai Havertz als Neun.

Offizielle Aufstellung Test-Länderspiel am 27.März 2026 gegen die Schweiz

So wird Deutschland gegen die Schweiz spielen:

Baumann – Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich (Kapitän) – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz

Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S 1 G. Kobel 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 4 N. Elvedi 3 S. Widmer 10 G. Xhaka 22 F. Rieder 8 R. Freuler 17 R. Vargas 7 B. Embolo 11 Dan Ndoye 1 Oliver Baumann 22 David Raum 4 Jonathan Tah 15 Nico Schlotterbeck 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 16 Angelo Stiller 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Nagelsmann gibt ersten Vorgeschmack auf die WM-Elf

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor dem Testspiel in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr/RTL) seine Startelf bekanntgegeben und damit einen ersten Eindruck seiner für den Sommer gedachten Mannschaft vermittelt. Das Spiel zum Auftakt des Turnierjahres dient als Test für Nagelsmanns Planungen und als Chance, Abläufe zu festigen. Die Startformation enthält keine großen Überraschungen, bietet aber personalbedingte Anpassungen im Mittelfeld.

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Viererkette mit Kimmich als Kapitän

Vor Torwart Oliver Baumann soll sich die für den Sommer angedachte Viererkette mit Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum einspielen. In der Abwehr, sagte Nagelsmann, „brauchen wir ein gutes Gefühl und Stabilität“. Die Viererkette soll dem Team defensive Sicherheit geben und als Basis für Spielaufbau und Ballbesitz dienen.

Improvise im „Herzstück“ — Ausfälle zwingen Nagelsmann zu Umstellungen

In seinem „Herzstück“ im defensiven Mittelfeld muss der Bundestrainer allerdings improvisieren. Stammspieler Aleksandar Pavlovic fällt mit Problemen an der Hüfte aus (Hüfte), und dessen Ersatz Felix Nmecha steht wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung (Knie). Deshalb bekommt der nachnominierte Angelo Stiller neben dem offensiveren Leon Goretzka eine Bewährungschance.

Die personellen Engpässe im defensiven Mittelfeld erfordern kurzfristige Lösungen, weshalb Nagelsmann auf Stiller setzt, um Stabilität und Balance im zentralen Mittelfeld zu testen. Gleichzeitig bietet die Situation der Mannschaft die Möglichkeit, Alternativen für das geplante WM-Aufgebot zu prüfen.

Zehnerposition: Musiala verzichtet — Gnabry übernimmt

Die wegen des absprachegemäßen Verzichts auf den angeschlagenen Regisseur Jamal Musiala verwaiste Zehnerposition bekleidet Serge Gnabry. Durch den absprachegemäßen Verzicht des angeschlagenen Regisseurs rückt Gnabry in die zentrale Rolle hinter der Spitze, wo er als Spielgestalter agieren soll. Diese Entscheidung ist Teil der personellen Anpassungen, die Nagelsmann vornimmt, um Spielfluss und Kreativität zu gewährleisten.

Außenbahn und Sturm: Sané, Wirtz und der zurückgekehrte Havertz

Auf den Außenbahnen sollen Leroy Sané und Florian Wirtz wirbeln und für Tempo sowie Torgefahr sorgen. Nagelsmann bringt Sané damit in die Startformation, wie bereits angekündigt. Die Neun gibt wie von Nagelsmann angekündigt Rückkehrer Kai Havertz.

Zur Rolle von Havertz sagte Nagelsmann: „Er ist ein extrem guter Spieler, der uns guttun wird auf der Position“. Havertz‘ Rückkehr als Mittelstürmer soll der Mannschaft zusätzliche Präsenz im Strafraum und Ballbesitzsicherheit in der Spitze verleihen.

Die deutsche Startelf im Überblick

Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Havertz. – Trainer: Nagelsmann