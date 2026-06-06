Deutschland Aufstellung gegen USA – 1:0 – Brown, Nmecha & Sané in der Startelf

Das Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der Weltmeister von 2014 verpasste auch das Abschlusstraining vor dem Länderspiel am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL gegen die USA in Chicago und dürfte damit auch für die WM-Generalprobe ausfallen. Sollte der 40 Jahre alte Keeper bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao rechtzeitig fit werden, stünde ihm ein Kaltstart bevor. Doch Nagelsmann bleibt besonnen, schließlich sei Neuer so lange schon im Geschäft, dass das kein Problem für ihn wäre.

Länderspiele USA - - Deutschland

Neuer erneut außen vor

Schon das vorherige Testspiel gegen Finnland, das die DFB-Auswahl 4:0 gewann, hatte Neuer wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte er im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung 1:2 verlor.

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S 24 M. Freese 5 A. Robinson 13 Tim Ream 12 M. Robinson 16 Alexander Freeman 4 T. Adams 8 Weston McKennie 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 2 Sergiño Dest 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Baumann wohl wieder im Tor

Damit spricht alles dafür, dass am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Schlussmann wieder in die Startelf zurückgezogen. Am Freitagvormittag Ortszeit nahmen alle übrigen Spieler am Abschlusstraining teil, unter den Zuschauern war auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

WM 2026 Liveblog heute

20:46 Uhr Der Ball.. … ist schon wieder im Tor, wieder Havertz, doch Sané war mit dem Spielball im Toraus, knappe Entscheidung!



20:38 Uhr 1:0 für Deutschland Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.



17:37 Uhr Anpfiff In welchen DFB- Trikots wird heute Abend gegen die USA gespielt? Das letzte Länderspiel vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den weißen WM-Trikots . Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen WM-Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Alle Trikots gibt es hier im offiziellen DFB Shop zu kaufen.