Deutschland Aufstellung gegen USA – 1:0 – Brown, Nmecha & Sané in der Startelf

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Neuer erneut außen vor
- 2 Baumann wohl wieder im Tor
- 3 WM 2026 Liveblog heute
Das Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der Weltmeister von 2014 verpasste auch das Abschlusstraining vor dem Länderspiel am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL gegen die USA in Chicago und dürfte damit auch für die WM-Generalprobe ausfallen. Sollte der 40 Jahre alte Keeper bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao rechtzeitig fit werden, stünde ihm ein Kaltstart bevor. Doch Nagelsmann bleibt besonnen, schließlich sei Neuer so lange schon im Geschäft, dass das kein Problem für ihn wäre.
Neuer erneut außen vor
Schon das vorherige Testspiel gegen Finnland, das die DFB-Auswahl 4:0 gewann, hatte Neuer wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte er im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung 1:2 verlor.
Baumann wohl wieder im Tor
Damit spricht alles dafür, dass am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Schlussmann wieder in die Startelf zurückgezogen. Am Freitagvormittag Ortszeit nahmen alle übrigen Spieler am Abschlusstraining teil, unter den Zuschauern war auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.
WM 2026 Liveblog heute
Der Ball..
… ist schon wieder im Tor, wieder Havertz, doch Sané war mit dem Spielball im Toraus, knappe Entscheidung!
1:0 für Deutschland
Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.
Anpfiff
Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.
Offizielle Aufstellung von Deutschland
Update 19:30 Uhr
Julian Nagelsmann nutzt die WM-Generalprobe gegen die USA, um seine mutmaßliche Turnierelf weiter zu schärfen. In Chicago um 20.30 Uhr bei RTL setzt der Bundestrainer auf einige kleine Überraschungen und gibt damit zugleich wichtige Hinweise auf den Kader für den WM-Auftakt gegen Curaçao in acht Tagen.
12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann
Anpfiff
In welchen DFB- Trikots wird heute Abend gegen die USA gespielt?
Das letzte Länderspiel vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den weißen WM-Trikots . Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen WM-Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Alle Trikots gibt es hier im offiziellen DFB Shop zu kaufen.
Ohne Karl, dafür mit Sané
Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.
Die deutsche Aufstellung
Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.