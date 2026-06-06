Deutschland Aufstellung gegen USA: Baumann im Fokus, Neuer nicht startbereit

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Das Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der Weltmeister von 2014 verpasste auch das Abschlusstraining vor dem Länderspiel am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL gegen die USA in Chicago und dürfte damit auch für die WM-Generalprobe ausfallen. Sollte der 40 Jahre alte Keeper bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao rechtzeitig fit werden, stünde ihm ein Kaltstart bevor. Doch Nagelsmann bleibt besonnen, schließlich sei Neuer so lange schon im Geschäft, dass das kein Problem für ihn wäre.

Neuer erneut außen vor

Schon das vorherige Testspiel gegen Finnland, das die DFB-Auswahl 4:0 gewann, hatte Neuer wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte er im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung 1:2 verlor.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 24 M. Freese 13 Tim Ream 22 M. McKenzie 16 Alexander Freeman T. Adams 8 Weston McKennie 2 Sergiño Dest 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 12 M. Robinson 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Baumann wohl wieder im Tor

Damit spricht alles dafür, dass am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Schlussmann wieder in die Startelf zurückgezogen. Am Freitagvormittag Ortszeit nahmen alle übrigen Spieler am Abschlusstraining teil, unter den Zuschauern war auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

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