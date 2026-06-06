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Deutschland Aufstellung gegen USA heute: Neuer fehlt erneut

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Das Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der Weltmeister von 2014 verpasste auch das Abschlusstraining vor dem Länderspiel am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL gegen die USA in Chicago und dürfte damit auch für die WM-Generalprobe ausfallen. Sollte der 40 Jahre alte Keeper bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao rechtzeitig fit werden, stünde ihm ein Kaltstart bevor. Doch Nagelsmann bleibt besonnen, schließlich sei Neuer so lange schon im Geschäft, dass das kein Problem für ihn wäre.

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Am 31. Mai 2024, während einer Trainingseinheit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Blankenhain, Ostdeutschland, bereiteten sich die Torhüter Manuel Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel auf die UEFA EURO 2024 vor. (Foto: Tobias Schwarz / AFP)
Am 31. Mai 2024, während einer Trainingseinheit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Blankenhain, Ostdeutschland, bereiteten sich die Torhüter Manuel Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel auf die UEFA EURO 2024 vor. (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

Neuer erneut außen vor

Schon das vorherige Testspiel gegen Finnland, das die DFB-Auswahl 4:0 gewann, hatte Neuer wegen seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte er im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung 1:2 verlor.

Länderspiele
6.6.2026
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Länderspiele 2026
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M. Freese
13
Tim Ream
22
M. McKenzie
16
Alexander Freeman
 
T. Adams
8
Weston McKennie
2
Sergiño Dest
10
Christian Pulišić
17
M. Tillman
12
M. Robinson
20
Folarin Balogun
12
Oliver Baumann
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David Raum
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Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
8
Leon Goretzka
5
Aleksandar Pavlović
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
field field

Baumann wohl wieder im Tor

Damit spricht alles dafür, dass am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Schlussmann wieder in die Startelf zurückgezogen. Am Freitagvormittag Ortszeit nahmen alle übrigen Spieler am Abschlusstraining teil, unter den Zuschauern war auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

WM 2026 Liveblog heute

11:28 Uhr

Ohne Karl, dafür mit Sané

Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.

08:58 Uhr

Die deutsche Aufstellung

Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.

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