Deutschland Aufstellung gegen Finnland – Mit Nmecha, Karl und Undav: Nagelsmann testet!

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Baumann, Nmecha, Karl und Undav bekommen ihre Chance

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 13 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 25 Deniz Undav

Musiala zurück, Wirtz als Partner im Blick

Neuer unter Beobachtung, Pavlovic und Nmecha als Doppelsechs

Voraussichtliche Aufstellungen

Liveticker heute

17:12 Uhr Klare Wettquoten: Deutschland mit Quote 1.14 haushoher Favorit Die Wettquoten sprechen eine deutliche Sprache: Deutschland siegt laut bwin mit Quote 1.14, ein Unentschieden steht bei 8.50, ein Finnland-Sieg bei 13.50. Die historische Bilanz untermauert das: 16 Siege, 6 Remis und nur 1 Niederlage in 23 Spielen gegen Finnland – Torverhältnis 82:19.

12:00 Uhr Mainz ausverkauft – letztes Heimspiel vor der WM Die MEWA Arena in Mainz ist ausverkauft. 33.305 Zuschauer erleben heute Abend das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Es ist das 1036. Länderspiel der DFB-Geschichte.