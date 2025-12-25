Deutscher WM 2026 Gegner Elfenbeinküste müht sich zum Auftakterfolg beim Africa Cup 2025

Der deutsche WM-Gruppengegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Mosambik einen Auftakt nach Maß gefeiert. Trotz schwacher Chancenverwertung sicherten sich die Ivorer um den Leipziger Yan Diomande die ersten drei Punkte in der Gruppe F. Der Siegtreffer fiel durch Amad Diallo, der den Titelverteidiger in die Erfolgsspur brachte. Die Begegnung verspricht Spannung, da die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 ebenfalls auf die „Elefanten“ trifft.

Elfenbeinküste startet mit mühsamem Sieg

Im ersten Gruppenspiel des Afrika-Cups setzten sich die Ivorer gegen Mosambik mit 1:0 durch. Die Partie fand im marokkanischen Marrakesch statt und zeigte auf, dass die Mannschaft von Chefcoach Jean-Louis Gasset noch einiges an Arbeit vor sich hat. Trotz einer dominierenden Spielweise gelang es den Elfenbeinküstlern nicht, die zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Lediglich ein Treffer durch Manchester-United-Profi Amad Diallo in der 49. Minute rettete den Sieg.

Diomande glänzt, Haller fehlt

Der junge Stürmer Yan Diomande, der in dieser Saison bei RB Leipzig mit elf Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte, spielte über die volle Distanz. Seine Leistung wurde von den Zuschauern gelobt, auch wenn die Offensive der Ivorer insgesamt wenig Durchschlagskraft zeigte. Ein herber Rückschlag ist der verletzungsbedingte Ausfall von Sébastien Haller, der im Vorjahr noch als Finalheld gefeiert wurde. Seine Abwesenheit könnte sich als entscheidend für das weitere Turnier erweisen.

Gruppengegner für die deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Rahmen der WM 2026 ebenfalls gegen die Elfenbeinküste antreten. Diese Begegnung findet am 20. Juni in Toronto/Kanada statt. DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete die „Elefanten“ als „zum Besten, was dieser Kontinent zu bieten hat“. Die anstehenden Duelle gegen Kamerun und Gabun werden für die Elfenbeinküste entscheidend sein, um die nächsten Runden zu erreichen.

Ausblick auf die weiteren Spiele

Mit dem Sieg gegen Mosambik haben die Ivorer einen ersten Schritt in Richtung einer erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Die kommenden Spiele gegen Kamerun und Gabun werden zeigen, ob die Mannschaft ihre Leistung steigern kann, um im Turnierverlauf weiter zu überzeugen. Die Augen werden auf die Offensivkräfte gerichtet sein, insbesondere auf Diomande, der als Schlüsselspieler gilt.