Deutscher WM 2026 Gegner Ecuador: Nationalspieler Mario Pineida bei Angriff erschossen

Der tragische Tod des ecuadorianischen Fußballprofis Mario Pineida hat die Sportwelt erschüttert. Der 33-Jährige wurde am Mittwoch in Guayaquil erschossen, was sein Klub Barcelona SC in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Pineida, der an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 für die ecuadorianische Nationalmannschaft teilnahm, war zuletzt beim brasilianischen Spitzenclub Fluminense aktiv. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die zunehmende Gewalt gegen Fußballer in Ecuador.

Mario Pineida: Ein Verlust für den Fußball

Mario Pineida, der in der ecuadorianischen Fußballszene als talentierter Außenverteidiger bekannt war, erlangte internationale Bekanntheit durch seine Einsätze für die Nationalmannschaft. Sein Tod kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ecuador mit einer alarmierenden Zunahme von Gewalttaten konfrontiert ist, insbesondere gegen Sportler. Pineida wurde während eines Angriffs auf ihn und zwei Frauen, darunter seine Mutter, von zwei Tätern auf Motorrädern erschossen.

Barcelona SC reagiert auf den Vorfall

Der Klub Barcelona SC äußerte in einer Mitteilung tiefes Bedauern über den Verlust ihres Spielers. „Wir wurden offiziell über den Tod unseres Spielers Mario Pineida informiert, ein Ereignis, das nach einem Angriff auf ihn geschah“, schrieb der Verein auf der Plattform X. Diese Worte spiegeln die Trauer und Schockwellen wider, die durch die Fußballgemeinschaft eilen.

Gewalt gegen Fußballer in Ecuador nimmt zu

Die Gewalt in Ecuador, die sich zunehmend gegen Fußballer richtet, ist besorgniserregend. Im vergangenen Monat wurden drei Spieler der ecuadorianischen Zweitliga getötet, von denen einer mutmaßlich in illegale Sportwetten verwickelt war. Zudem wurde der lokale Profi Bryan Angula bei einem Schusswaffenangriff verletzt. Diese Vorfälle verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch organisierte Kriminalität in der Region.

Guayaquil im Fokus der Kriminalität

Guayaquil hat sich zu einem Brennpunkt für organisierte Kriminalität entwickelt. Das einst als sicheres Land geltende Ecuador hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Umschlagplatz für Kokain entwickelt. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wurden in Guayaquil über 1900 Morde registriert. Diese alarmierende Zahl zeigt die Dringlichkeit, der Gewalt in der Stadt und der gesamten Nation entgegenzutreten.