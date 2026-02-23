Deutscher WM 2026 Gegner Curacao: Advocaat tritt zurück – Rutten wird Nachfolger

Rund 100 Tage vor Beginn der Fußball-WM tritt Dick Advocaat als Nationaltrainer von Curacao zurück. Der 78-jährige Niederländer nennt gesundheitliche Probleme seiner Tochter als Grund und betont: „Ich habe immer gesagt, dass Familie wichtiger ist als Fußball. Das ist daher eine naheliegende Entscheidung.“ Nach zwei Jahren im Amt übergibt Advocaat das Team an Fred Rutten, der die Nachfolge bereits angetreten hat. Curacao, das als kleinstes Land in die WM-Endrunde einzieht, trifft am 14. Juni in Houston auf die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Rücktritt: Advocaat beendet Amtszeit wegen familiärer Gründe

Dick Advocaat erklärte seinen Rücktritt als Curacao-Nationaltrainer kurz vor der WM-Vorbereitungsphase und verwies auf persönliche Gründe. In der Verbandsmitteilung nennt er gesundheitliche Probleme seiner Tochter als ausschlaggebenden Faktor; Advocaat hatte das Amt zwei Jahre inne und führte die Mannschaft historisch zur WM-Qualifikation. Dennoch betonte er den Stolz auf das Erreichte und nannte die Qualifikation „einen der Höhepunkte meiner Karriere“.

Nachfolge: Fred Rutten tritt das Erbe an

Der Verband bestätigte Fred Rutten, den ehemaligen Trainer von Schalke, als direkten Nachfolger; Rutten ist 63 Jahre alt. Er würdigte die Arbeit seines Landsmanns: „Dick ist eine Ikone im Weltfußball. Es ist eine Ehre, seine Arbeit fortzusetzen.“ Mit der klaren Nachfolgeregelung will Curacao Kontinuität in der Trainer- und Staffplanung sicherstellen.

WM-Gruppe: Gegner, Termine und Bedeutung der Qualifikation

Curacao trifft am 14. Juni in Houston auf Deutschland und ist damit der erste Kontrahent von Julian Nagelsmanns Auswahl im XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador; die Endrunde markiert für Curacao einen historischen Meilenstein als bisher kleinstes Land bei einer WM. Advocaat lobte Spieler, Personal und Vorstandsmitglieder: „Ich bin stolz auf meine Spieler, mein Personal und die Vorstandsmitglieder, die an uns geglaubt haben.“