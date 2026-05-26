Deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger vor Vertragsverlängerung bei Real Madrid

Antonio Rüdiger steht offenbar unmittelbar vor einer Verlängerung bei Real Madrid. Der 33 Jahre alte deutsche Nationalspieler soll sich bis 2027 an den spanischen Rekordmeister binden, dessen aktueller Vertrag im Sommer ausläuft. Entsprechende Berichte brachten am Dienstagabend The Athletic und die Bild.

Real bleibt bei seiner Vertragslinie

Die geplante Einigung würde auch zur Klubpolitik der Königlichen passen. Real bindet Spieler über 30 grundsätzlich nur noch jeweils für ein Jahr an sich, was nun auch bei Rüdiger greifen würde. Für den Innenverteidiger wäre damit die Zukunft noch vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli geklärt.

Rüdiger war 2022 vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt und hat dort bereits reichlich Titel gesammelt. Mit Real gewann der 82-malige Nationalspieler die Klub-WM, die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. In dieser Saison blieb der Klub allerdings ohne Titel, während Rüdiger selbst mehrfach wegen Verletzungen fehlte.

Rolle im Klub und in der Nationalelf

In Madrid soll Startrainer José Mourinho, der Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr steht, Kylian Mbappé, Rüdiger und die übrigen Profis wieder auf Kurs bringen. Für den DFB-Kader ist Rüdiger dennoch fest eingeplant: Er gehört zum 26-köpfigen Aufgebot, das sich am Mittwoch in Herzogenaurach zur WM-Vorbereitung trifft.

Beim Bundestrainer hatte der Abwehrchef zuletzt jedoch an Stellenwert verloren. Julian Nagelsmann erklärte bei den März-Länderspielen: „Die Innenverteidigung ist sehr, sehr nah an deinem Herzstück und sollte nicht ständig verändert werden“, und setzte in der zentralen Defensive auf Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Für die WM kündigte Nagelsmann Rüdiger trotzdem „eine gewichtige Rolle“ an, auch wenn „er nur reinkommt“.