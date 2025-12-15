Trotz der Diskussion um die hohen Ticketpreise sind die deutschen Fans heiß auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Mit über 138.000 Anfragen belegen sie weltweit den dritten Platz in der Ticketanfrage-Tabelle der FIFA, hinter Kolumbien und England. Das Interesse zeigt, dass die deutsche Fangemeinde fest entschlossen ist, die deutsche Nationalmannschaft bei der nächsten Weltmeisterschaft lautstark zu unterstützen. Die meisten Ticketbuchungen kommen aus den drei Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada. Von einem deutschen Boykott

Deutschland auf Platz drei der Ticketanfragen

Die FIFA hat am Sonntag bekannt gegeben, dass aus Deutschland bis dato 138.246 Anforderungen für WM-Tickets eingegangen sind. Das ist eine beeindruckende Zahl, vor allem im Vergleich zu den 64.394 Anfragen aus Frankreich, was mehr als einer Verdopplung entspricht. Die hohe Nachfrage zeigt das große Interesse der deutschen Fußballfans an der kommenden Weltmeisterschaft und der Hoffnung, live dabei zu sein, wenn die Nationalmannschaft um den Titel kämpft.

Kolumbien und England führen die Liste an

In der Statistik über die Ticketanfragen stehen Kolumbien mit 367.376 und England mit 140.291 ganz oben. Deutschland folgt direkt dahinter und unterschreibt somit seine Position als fußballbegeistertes Land. Dies verdeutlicht nicht nur die Leidenschaft der deutschen Fans, sondern auch den Stellenwert, den das Turnier auf der internationalen Bühne hat.

Die Welt hatte am Wochenende erst über das Drogengeschäft mit dem Fußball in Kolumbien berichtet. Nun kommen viele Kolumbianer in die USA zu den WM-Spielen. Traurige Geschichte: Bei der WM 1994 in den USA schied Kolumbien in der Vorrunde durch ein Eigentor von Andres Escobar aus – dieser Spieler wurde wenige Wochen später in Medellin auf offener Strasse erschossen. Anscheinend steckte die Wettmafia hinter diesem Mord.

Die Gesamtzahl der Ticketanfragen

Insgesamt hat die FIFA bereits 6,4 Millionen Ticketanfragen aus der ganzen Welt erhalten. Diese Zahl verdeutlicht das immense Interesse an der WM 2026, die in drei Nordamerika-Ländern ausgetragen wird. Die deutsche Fangemeinde trägt erheblich zu diesen Zahlen bei und zeigt, dass Fußball auch über Grenzen hinweg verbindet.