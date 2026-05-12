Deutscher Hansi Flick verlängert beim FC Barcelona als Trainer

Hansi Flick bleibt Chefcoach des FC Barcelona. Der 61-Jährige bestätigte am Dienstag, dass er den spanischen Meister weiter betreuen wird, und sprach von einem neuen Vertrag bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr bis 2029.

Vertrag bis 2028 mit Option auf 2029

Flicks aktuelles Arbeitspapier wäre ohnehin noch bis 2027 gelaufen, nun ist die Zusammenarbeit aber vorzeitig verlängert worden. Bereits zuvor hatte der frühere Bundestrainer seinen Wunsch bekräftigt, weiter für die Katalanen verantwortlich zu sein. Jetzt ist der nächste Schritt fix, und Flick formulierte seinen Eindruck der vergangenen Tage klar: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich bis 2028 trainieren darf“, sagte er, „dass ich hier am richtigen Ort bin“.

Der frühere Triple-Gewinner mit dem FC Bayern will mit Barça weiter auf Titeljagd gehen. „Jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen“, erklärte Flick. Medienberichten zufolge soll Präsident Joan Laporta sogar angedeutet haben, den Deutschen am liebsten bis zum Ende seiner Amtszeit 2031 zu halten. Flick selbst bevorzugt jedoch kürzere Laufzeiten.

Erfolge in Spanien und Rückschlag in Europa

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2024 hat Flick Barcelona zu einer starken Bilanz geführt. Am Wochenende holte er in seiner zweiten Saison als Coach der Katalanen bereits die zweite spanische Meisterschaft, im vergangenen Jahr kam auch der Pokalsieg hinzu. In der laufenden Champions-League-Runde endete der Weg allerdings im Viertelfinale, dort scheiterte Barça an Atlético Madrid.

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Flick war in Barcelona einst auch als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw an dessen Seite, als Deutschland 2014 die Weltmeisterschaft gewann. Nun steht er beim Klub aus Katalonien weiter für Kontinuität, obwohl die jüngsten Tage auch persönlich schwer für ihn waren.

Persönlicher Schicksalsschlag vor dem Titelspiel

Vor dem Meisterschaftsspiel gegen Erzrivale Real Madrid am Sonntag musste Flick einen schweren Verlust verkraften. Kurz vor dem 2:0-Sieg, mit dem der Titel perfekt gemacht wurde, starb der Vater des gebürtigen Heidelbergers.