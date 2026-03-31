Deutsche U21 Nationalmannschaft gewinnt EM-Showdown in Athen – El Mala trifft

Mit einem Traumtor von Said El Mala hat die Deutsche U21 Nationalmannschaft in Athen einen wichtigen Schritt in Richtung EM gemacht. Das DFB-Team gewann mit 2:0 (1:0) in Griechenland — El Mala traf in der 11. Minute, Anton Kade per Kopf in der 73. Minute — und übernahm dadurch die Tabellenführung. Nach dem 2:3 im Hinspiel steht der Gruppensieg nun in Sichtweite, zumal der direkte Vergleich zugunsten Deutschlands entschieden wurde. Vor dem Anstoß hatte DFB-Trainer Antonio Di Salvo von „Druck auf dem Kessel“ gesprochen.

Spielbericht: 2:0-Sieg in Athen durch El Mala und Kade

Die deutsche Mannschaft setzte sich in Griechenland mit 2:0 durch und sicherte sich drei wichtige Zähler im Kampf um die EM-Qualifikation. Said El Mala brachte das DFB-Team schon in der 11. Minute in Führung, das 2:0 erzielte Anton Kade vom FC Augsburg per Kopf in der 73. Minute. Das Ergebnis lautete 2:0 (1:0) — nach dem verlorenen Hinspiel (2:3) gewann Deutschland nun den direkten Vergleich.

Die frühe Führung brachte Sicherheit in den Spielverlauf und beeinflusste Ballbesitz und Spielkontrolle zugunsten der Gäste. Dennoch blieb das Match umkämpft und von physischen Zweikämpfen geprägt, insbesondere im Bereich des Strafraums.

U 21 EM Qualifikation Deutschland U21 3 0 Nordirland U21 U 21 EM Qualifikation Griechenland U21 0 2 Deutschland U21

U21 EM 2027 Qualifikation | Spieltag 18 | - 18:00 Griechenland U21 S S S S S 0 : 2 Endergebnis Deutschland U21 N S S S S Said El Mala 11' A. Kade 73'

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Deutschland U21 S S S S S > 7 6 0 1 22 4 18 18 2 ▼ Griechenland U21 S S S S N > 7 6 0 1 21 4 17 18 3 Nordirland U21 N S N N S > 7 3 1 3 8 11 -3 10 4 Georgien U21 S N N U S > 7 2 3 2 12 9 3 9 5 Lettland U21 N N S U N > 7 1 2 4 4 12 -8 5 6 Malta U21 N N N N N > 7 0 0 7 1 28 -27 0

El Malas Traumtor und die Emotionen

Said El Mala, der 19-jährige Jungstar des 1. FC Köln, erzielte sein erstes Tor für das DFB-Team in der 11. Minute. Nach einer Ecke reagierte der 19-Jährige blitzschnell, drehte sich und traf aus der Drehung ins lange Eck — ein Traumtor, das die Zuschauer verstummen ließ. Es war im siebten U21-Spiel El Malas sein erster Treffer für die deutschen Junioren.

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Die Emotionen nach dem Tor waren groß: El Mala, der zuletzt auch auf eine Nominierung durch Julian Nagelsmann gehofft hatte, trocknete mit dem Trikot seine feuchten Augen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der mit nach Athen gereist war, kommentierte bei ProSieben MAXX: „Das war ein wunderbarer Schuss mit seiner schönen Technik. Das hat er wunderbar gemacht“.

Spielverlauf: Chancen, Konter und Abwehrarbeit

Die Griechen reagierten auf den Rückstand mit wütenden Angriffen und erhöhtem Druck, sodass sich ein intensiver Spielverlauf entwickelte. Bis zur Pause ging es hin und her — Nicoló Tresoldi, zuletzt Doppel-Torschütze gegen Nordirland, verpasste in der 32. Minute eine Großchance auf das 2:0.

Die Gastgeber setzten auf körperliches Spiel, doch im Strafraum blieben die Aktionen meist harmlos; Distanzschüsse stellten die einzige echte Gefahr von außen dar. Nach dem Seitenwechsel intensivierte Griechenland den Druck, doch die deutsche Abwehr blieb kompakt und verteidigte die Führung erfolgreich.

Aufstellung heute der U21 Nationalmannschaft

U21 Trainer Antonio Di Salvo nimmt eine Änderung an der Startelf im Vergleich zum Heimsieg über Nordirland vor. Mert Kömür kommt für den verletzten Brajan Gruda in die Startelf.

Die deutsche Startelf: 12 Backhaus – 3 Ullrich, 4 Jeltsch, 5 Quarshie, 6 Bischof (K), 7 El Mala, 8 Kemlein, 9 Tresoldi, 14 Gechter, 17 Kade, 18 Kömür.

Konter und weitere Möglichkeiten

Auf der Gegenseite hatten die Deutschen bei Kontern mehrfach gute Gelegenheiten: El Mala verpasste in der 55. und 61. Minute jeweils knapp einen zweiten Treffer. Diese Konter zeigten die Gefahr, die von schnellen Umschaltaktionen ausging.

Das wichtige 2:0, das den direkten Vergleich zugunsten von Deutschland entschied, erzielte Anton Kade per Kopf in der 73. Minute. Dieser Kopfball entschied die Partie endgültig.

Torhüter und Rettungsaktionen: Mio Backhaus im Fokus

Werder Bremens Stammtorhüter Mio Backhaus musste mehrfach eingreifen und bewahrte seine Mannschaft mit wichtigen Paraden vor dem Ausgleich. Seine Reaktionen in Eins-gegen-Eins-Situationen und das Stellungsspiel verhinderten wiederholte Chancen der Griechen.

Gleichzeitig zeigte die deutsche Abwehrreihe nach dem Seitenwechsel Stabilität und arbeitete kompakt gegen Ballbesitz und Flanken der Gastgeber. So blieb das deutsche Tor sauber, trotz anhaltendem Druck der Hausherren.

Tabelle und Blick auf die EM-Qualifikation

Durch den Sieg übernahm die Deutsche U21 die Tabellenführung und hat den Gruppensieg nun vor Augen. Das Team geht punktgleich mit Verfolger Griechenland in die letzten drei Begegnungen der Qualifikation.

Weil das DFB-Team den direkten Vergleich gewonnen hat, reichen Siege gegen Lettland, Malta und Georgien sicher zur EM-Teilnahme in Serbien und Albanien. Die verbleibenden Partien entscheiden somit direkt über die Qualifikation und erfordern eine konzentrierte Leistung in den kommenden Spielen.

Stimmung in Athen und Vorfreude vor dem Anstoß

Vor der Partie hatte DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewarnt: „Druck auf dem Kessel“. Erwartet worden war ein Hexenkessel in Athen — doch dieser blieb aus. Rund 4000 Fans sorgten zwar für Stimmung, viele Plätze blieben aber leer, sodass die Stadionkulisse nicht die angedachte Intensität erreichte.

Die frühe Führung durch El Mala ließ die Zuschauer weiter verstummen und entschied früh über den weiteren Verlauf der Begegnung. Der Auswärtssieg und die Tabellenführung setzten ein deutliches Zeichen im Kampf um die EM-Teilnahme.

Auch für ihn war es der erste Treffer im Dress der U21.