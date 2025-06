Deutsche U21 Nationalmannschaft: Dreierpacker Woltemade völlig losgelöst: „Unheimliche Serie“

Nick Woltemade sorgt für Traumstart der deutschen U21 bei der EM

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Slowenien in die EM gestartet. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem Nick Woltemade, der mit einem Dreierpack Geschichte schrieb und große Hoffnungen für den weiteren Turnierverlauf weckt.

Historischer Dreierpack in Nitra

Als nach dem Schlusspfiff in Nitra der Klassiker „Major Tom“ aus den Lautsprechern ertönte, passte das Lied perfekt zur Stimmung: Völlig losgelöst feierte Nick Woltemade seinen historischen Auftritt. Mit seinen drei Treffern wurde er zum ersten deutschen U21-Spieler seit Luca Waldschmidt im Jahr 2019, der in einem EM-Spiel einen Dreierpack schnürte. Damals hatte Waldschmidt beim 6:1 gegen Serbien ebenfalls dreifach getroffen und sich am Ende zum Torschützenkönig des Turniers gekrönt.

Woltemade, der den Spielball stolz unter seiner Trainingsjacke versteckte, zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Die drei Tore schmecken sehr gut. Das war ein wichtiger Start für uns.“ Für den Stuttgarter war es nicht der erste Gala-Auftritt in der U21. Bereits in der EM-Generalprobe gegen Spanien im März hatte der 23-Jährige alle drei deutschen Treffer erzielt.

Di Salvo lobt Torjäger: „Unheimliche Serie“

DFB-Trainer Antonio Di Salvo zeigte sich bei Sat.1 begeistert von der Form seines Stürmers: „Seine Serie bei uns ist unheimlich. Es kann gerne so weitergehen.“ Woltemade selbst bleibt trotz des Erfolgs bodenständig und weiß, dass es schwer wird, dieses Niveau dauerhaft zu halten: „Da muss man ein bisschen runterschrauben. Aber solange wir gewinnen, ist es in Ordnung, wenn ich weiterhin drei Tore schieße. Der Rhythmus wird aber schwer zu halten sein.“

Die Tore fielen in der 19., 42. und 82. Minute. Den Schlusspunkt setzte Woltemade dabei per sicher verwandeltem Foulelfmeter.

Starker Kontrast zu früheren EM-Erfahrungen

Für Woltemade ist dieser EM-Start besonders wertvoll, blickt er doch auf durchwachsene Erfahrungen mit Turnieren zurück. 2019 schied er mit der deutschen U17 bereits in der Gruppenphase aus, nach einem ernüchternden 1:3 gegen Italien. „Wir wussten alle nicht so richtig, was uns erwartet. Deswegen sind wir sehr froh. So ein Start tut sehr, sehr gut“, erklärte er nach dem Spiel. Seine bisher geringe Turniererfahrung lässt ihn die Situation umso mehr genießen: „Ich habe erst ein Turnier in meinem Leben gespielt. Ich rede gerade so, als ob man wüsste, wie sich das alles anfühlt. Aber: Es fühlt sich gut an.“

Grundlage für eine erfolgreiche EM gelegt

Mit dem souveränen Sieg gegen Slowenien hat sich die DFB-Auswahl eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf verschafft. Bereits am Sonntag wartet mit Tschechien der nächste Gegner (21.00 Uhr/Sat.1). Ob Woltemade erneut dreifach trifft, bleibt abzuwarten. Doch der Grundstein für ein erfolgreiches Turnier ist gelegt – vielleicht sogar für eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie 2019, als Deutschland erst im Finale an Spanien scheiterte.