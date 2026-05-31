Deutsche Nationalmannschaft wird nicht Fußball-Weltmeister 2026 – das sagt Spieler-Umfrage unter Bundesliga-Profis

Nur wenige Bundesliga-Profis trauen der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zwischen dem 11. Juni und 19. Juli den großen Wurf zu. In einer kicker-Umfrage unter 199 Spielern sehen die meisten das DFB-Team bereits im Viertelfinale scheitern, während Frankreich und Spanien für die Mehrheit die heißeren Titelkandidaten sind.

Viele tippen auf das Aus im Viertelfinale

Mit 39,7 Prozent entfiel der größte Anteil der Stimmen auf ein Viertelfinal-Aus der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. 16,1 Prozent der befragten Profis glauben an ein Halbfinale, 15,1 Prozent sogar nur an das Achtelfinale. Immerhin 14,6 Prozent halten Deutschland dennoch für den künftigen Weltmeister.

Als spätere Titelträger werden aus Sicht der Bundesliga-Kollegen aber eher Frankreich mit 40,2 Prozent und Europameister Spanien mit 26,6 Prozent genannt.

Olise und Saliba prägen die internationale Sicht

Frankreichs starke Perspektive erklären sich die Spieler offenbar auch über die enorme Tiefe im Kader. Bayerns Michael Olise wurde mit 33,2 Prozent zum besten Offensivspieler der Welt gewählt, Arsenals Innenverteidiger William Saliba mit 18,6 Prozent zum besten Abwehrspieler erklärt.

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Auch in der Bundesliga setzte sich Olise durch. Der Flügelspieler, der bei der Abstimmung im Vorjahr noch knapp hinter Florian Wirtz gelegen hatte, erhielt diesmal 40,2 Prozent und wurde damit von seinen Kollegen als bester Spieler der abgelaufenen Saison ausgezeichnet.

Boniface, Neuer und Kompany im Fokus

Am schlechtesten kam unter den Feldspielern Victor Boniface weg. Den Stürmer von Werder Bremen nannten die meisten Profis, 24,1 Prozent, als den Akteur, der sie am meisten enttäuscht habe.

Bei Manuel Neuer zeigte sich ein gespaltenes Bild. Auf die Frage, welcher Torhüter sportlich am meisten imponiert habe, entschieden sich 13,1 Prozent für Oliver Baumann, der Münchner Schlussmann landete mit 10,6 Prozent nur auf Rang vier. In der Bewertung des besten Torhüters der Welt lag Neuer mit 26,6 Prozent hinter dem Belgier Thibaut Courtois, der auf 31,2 Prozent kam.

Unter den Trainern gilt Eintracht Frankfurts Ex-Coach Albert Riera in der Bundesliga als Verlierer mit 30,2 Prozent. Gewinner ist Bayerns Meistertrainer Vincent Kompany, der 24,6 Prozent erhielt. International sehen die Bundesliga-Profis den Belgier mit 24,1 Prozent hinter Luis Enrique von Paris Saint-Germain, der mit 43,7 Prozent vorne liegt, auf Rang zwei der besten Trainer der Welt.