Deutsche Nationalmannschaft startet Mittwoch in die WM-Vorbereitung – Wann spielt Deutschland wieder?

Julian Nagelsmann bittet den WM 2026 Kader der deutschen Nationalmannschaft schon am Mittwoch in Herzogenaurach zum Start des WM-Trainingslagers, nachdem heute schon das FIFA Abstellungsfenster beginnen wird. Nach dem DFB-Pokalfinale verschiebt der Bundestrainer den Beginn der Vorbereitung bewusst um zwei Tage, damit die Spieler noch etwas Zeit zum Durchatmen haben. Am 31.5. wird man dann im nächsten Deutschland Länderspiel gegen Finnland spielen. Danach geht es in die USA, am 6.6. steht das letzten Länderspiel vor der WM-Endrunde an. Gegner wird dann in Chicago der Gastgeber USA sein.

Auftakt in Herzogenaurach, Havertz fehlt noch

Die Bayern-Profis kommen mit dem Double im Rücken, doch Erholung bleibt nur wenig. Sieben Münchner und vier Spieler des VfB Stuttgart, der das Endspiel verlor, werden am Mittwoch bei Partner adidas erwartet. Auf Kai Havertz muss Nagelsmann zunächst verzichten, weil der Offensivmann mit dem FC Arsenal am Samstag im Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht und erst danach zum DFB-Team stößt.

Nagelsmann begründete die spätere Anreise mit dem engen Zeitplan und dem möglichen Mehrwert für seine Auswahl. Die sind alle heiß und haben Bock , sagte der Bundestrainer. Du musst am Ende als Trainer überlegen, bringt es den Spielern mehr, wenn sie dann in Herzogenaurach rumhängen, aber nicht trainieren können. Oder bringt es vielleicht ein bisschen mehr, nochmal zwei Tage bei der Familie oder wo auch immer zu sein, den Kopf freizukriegen und dann am Mittwoch auch im Training wieder anzugreifen , erklärte er.

Enger Fahrplan bis zum WM-Start

Viel Luft bleibt dem DFB ohnehin nicht. Am Sonntag wartet in Mainz das Länderspiel gegen Finnland. Danach reist der Kader am 2. Juni von Frankfurt nach Chicago weiter, wo vier Tage später die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA angesetzt ist. Am 8. Juni bezieht der viermalige Weltmeister in Winston-Salem sein WM-Quartier. Das erste Turnierspiel steigt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao.

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Mit nach Amerika fliegen dann 26 Spieler und Trainings-Torhüter Jonas Urbig, die dort in kurzer Abfolge auf die entscheidenden Wochen der Weltmeisterschaft zusteuern.

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