Fußball heute: Deutsche Nationalmannschaft – Wie sieht der DFB WM 2026 Kader aus?

Die Hinweise verdichten sich: Immer mehr DFB-Plätze für die WM sind laut Medienberichten bereits vergeben, 23 von 26 Kaderpositionen sollen feststehen. Spätestens morgen um 13 Uhr schafft Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der offiziellen Bekanntgabe des WM-Kaders endgültig Klarheit über die letzten drei offenen Tickets. In 21 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft.

Torhüter schon weitgehend gesetzt

Für das Tor zeichnet sich ebenfalls ein klares Bild ab. Erst vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass Manuel Neuer mit zur WM reisen wird. Zuerst berichtete die Bild, anschließend bestätigte auch der Spiegel diese Personalie. Nach einem Gespräch zwischen Oliver Baumann und dem Bundestrainer soll der TSG-Keeper den Angaben zufolge als Nummer zwei eingeplant sein, auch wenn er über die Entscheidung offenbar enttäuscht gewesen sein soll.

Als dritter Torwart soll laut Bild und Sky Alexander Nübel mitfahren, während Jonas Urbig nach Berichten von Bild und Ran als Nummer vier über den Teich kommt.

Manuel Neuer

Oliver Baumann

Alexander Nübel

Jonas Urbig

Defensive mit mehreren bestätigten Namen

Auch in der Abwehr sind nach den vorliegenden Berichten bereits mehrere Spieler gesetzt. Laut Bild werden Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger im WM-Aufgebot stehen. Hinzu kommt mit Nathaniel Brown offenbar ein weiteres Talent aus dem Umfeld von Eintracht Frankfurt, das es nach Angaben von Bild und Sky in den Kader geschafft haben soll.

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Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Waldemar Anton

Antonio Rüdiger

Nathaniel Brown

David Raum

Im Mittelfeld und Angriff füllen sich die Plätze

Auch im Offensivbereich verdichten sich die Hinweise. Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller haben laut übereinstimmenden Berichten von Sky und Bild bereits eine Zusage von Nagelsmann erhalten. Gleiches gilt nach Medienangaben von Bild und kicker für den Kölner Said El Mala und das Bayern-Juwel Lennard Karl.

Felix Nmecha soll nach seinem geglückten Comeback ebenfalls einen Platz im DFB-Kader bekommen, wie die Bild berichtet. Darüber hinaus sollen Kai Havertz und Maxi Beier laut Sky ebenfalls mit dabei sein.

Angelo Stiller

Felix Nmecha

Jamie Leweling

Said El Mala

Lennart Karl

Maxi Beier

Kai Havertz

Deniz Undav

Joshua Kimmich, David Raum, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Nick Woltemade wurden bislang zwar nicht einzeln genannt, gelten aber dennoch als sichere WM-Fahrer.

Liveticker heute

13:11 Uhr Manuel Neuer wird wieder Nummer 1 Nagelsmann sagt, dass er als Nummer 1 wieder Manuel Neuer ins Tor stellt!



11:38 Uhr David Raum David Raum reist zu seiner zweiten Weltmeisterschaft. Schon 2022 in Katar stand er in allen drei deutschen Gruppenspielen in der Startelf, jetzt ist er fest als Linksverteidiger eingeplant. Der Leipziger zeichnet sich durch seine Flanken und sein Offensivspiel auf der linken Bahn aus und konkurriert mit Maximilian Mittelstädt um den Stammplatz.

11:09 Uhr Aleksandar Pavlovic Aleksandar Pavlovic ist auch dabei, erneut ein FC Bayern Spieler.



10:30 Uhr Die nächsten Spieler! Die nächsten Spieler: Kai Havertz, Nico Schlotterbeck, Jamie Leweling und Nathaniel Brown sind dabei!



09:52 Uhr Anpfiff Der DFB präsentiert 12 Spieler vor 13 Uhr – Die ersten beiden waren Kimmich und Undav!



08:50 Uhr Neuer Podcast zur DFB Kaderernennung In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir Nagelsmanns finalen DFB-Kader: Warum kehrt Manuel Neuer als Nummer 1 zurück, was bringt Überraschungsmann Nathaniel Brown, und wer zittert noch um die letzten drei Plätze?



22:30 Uhr Sieht so der DFB Kader aus? Wir haben mal alle Artikel der letzten Tage zusammengefasst: So sieht der DFB WM 2026 Kader aus!

