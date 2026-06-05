Deutsche Nationalmannschaft: Rüdiger & Sané begeistern bei Schulbesuch in 1994er Retro Adidas WM Trikots

Ein Schulbesuch mit Seltenheitswert hat den Donnerstagmittag an der German International School in Chicago geprägt. Nach dem Mannschaftstraining am Vormittag statteten Antonio Rüdiger und Leroy Sané der Schule im Stadtteil Ravenswood einen Besuch ab und nahmen sich für die 180 Schülerinnen und Schüler viel Zeit. Autogramme, Fotos und zahlreiche Fragen sorgten in der deutsch-amerikanischen Schule für beste Stimmung. Dabei trugen die beiden deutschen Nationalspieler die 1994er Retro Deutschlandtrikots.

Autogramme, Fragen und großer Andrang

Die beiden Nationalspieler kamen nicht nur mit Unterschriften im Gepäck, sondern auch mit viel Geduld für den Austausch mit den Kindern. Zunächst signierten Rüdiger und Sané die Klassenfotos der deutschsprachigen Schule, ehe sie auf dem Mini-Spielfeld im Innenhof unter lautem Jubel empfangen wurden und die Fragen der versammelten Schülerschaft gut gelaunt beantworteten.

Für Gesprächsstoff sorgte unter anderem die Frage nach einem Haustier und danach, wer sich während der wochenlangen Abwesenheit bei der Weltmeisterschaft darum kümmern würde. Die Antwort beruhigte die Kinder schnell, denn beide besitzen keine Tiere. Sané sagte dazu: „Aber die Kinder machen sehr viel Druck, mal sehen, wie lange ich das noch aushalten kann“.

WM-Träume und die Frage nach den Rivalen

Auch die großen Fußballthemen kamen in Chicago nicht zu kurz. Auf die Frage nach dem WM-Titel meinte Sané: „Jeder träumt davon, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein“. Rüdiger sprach zudem über Freunde in anderen Nationalteams und nannte mit Blick auf das bevorstehende Duell mit WM-Gastgeber USA am Samstag um 20.30 Uhr MESZ live bei RTL Christian Pulisic, den er aus seiner Zeit bei Chelsea kennt. Gemeinsam hatten die beiden 2021 die Champions League gewonnen.

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Wie schon am Vortag, als Leon Goretzka und David Raum im Goethe-Institut in Chicago Schülerinnen und Schüler getroffen hatten, durfte auch die ewige Fußballfrage nicht fehlen: Ronaldo oder Messi? Diesmal waren sich die beiden deutschen Nationalspieler darüber nicht einig.

Abschied mit „Major Tom“

Zum Abschied gab es für Rüdiger und Sané noch ein musikalisches Highlight. Die Kinder sangen und spielten „Major Tom„, die deutsche Torhymne, und setzten damit den Schlusspunkt unter einen unvergesslichen Tag in Chicago. Die Schülerinnen und Schüler waren dabei schon längst völlig losgelöst.