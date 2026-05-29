Deutsche Nationalmannschaft: Neuer steht im Rampenlicht – Baumann aber im Tor gegen Finnland

Oliver Baumann ist im DFB-Tor derzeit nur noch die Nummer 1b. Beim vorletzten WM-Test gegen Finnland am Sonntag um 20.45 Uhr im ZDF in Mainz bekommt der Hoffenheimer dennoch den Vorzug, während Manuel Neuer medienwirksam im Rampenlicht steht.

Baumann nimmt die neue Rolle an

Wie sehr die Entscheidung von Julian Nagelsmann an Baumann nagte, blieb dem 35-Jährigen im Training nicht anzusehen. Der Keeper arbeitete hochkonzentriert, hechtete mit großem Einsatz hinter jedem Ball her, ärgerte sich über Gegentore und freute sich über starke Paraden. Offenkundig hat er seine neue Aufgabe im Nationalteam angenommen, obwohl sie für ihn schmerzhaft war. Nagelsmann spricht selbst davon, dass Baumann „keine super angenehme Zeit“ gehabt habe. Für den Bundestrainer war die Rückkehr zu Neuer eine spektakuläre Rolle rückwärts, die für Baumann „ein Schlag“ gewesen sei.

Trotzdem bemühen sich Nagelsmann und die Mannschaft, dem Routinier das Vertrauen zu geben. Denn ob Neuer zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao wirklich fit ist, kann aktuell niemand sicher sagen. Die Wade des inzwischen 40 Jahre alten Weltmeisters von 2014 zwickt in dieser Saison schließlich nicht zum ersten Mal. Deshalb ist auch keineswegs ausgeschlossen, dass Baumann bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli erneut eine Hauptrolle übernimmt. Nagelsmann nennt ihn eine „Weltklasse-1b-Lösung“.

Rückhalt aus der Mannschaft und Unruhe in Hoffenheim

Auch intern bekommt Baumann viel Zuspruch. David Raum, der mit ihm in Hoffenheim gespielt hat, sagt: „Man merkt ihm gar nichts an“, ergänzt aber, „aber das habe ich bei Olli auch nicht anders erwartet. Ich kenne ihn sehr lang, er ist sehr professionell, hat auch top trainiert und ist für die Mannschaft da. Das ist das, was einen Top-Torwart und Sportsmann auszeichnet. Genau das ist er.“ Jonathan Tah stellt sich ebenfalls klar hinter den Schlussmann für dessen zwölftes Länderspiel. „Er hat immer seine Leistung hier gebracht, das darf man nicht vergessen. Das sollte man respektieren. Bei allem Lob für Manu“, sagt der Münchner.

Tahs Nebenmann Nico Schlotterbeck betont zudem: „Mir geben beide Torhüter, ob das jetzt Olli oder Manu ist, extrem viel Sicherheit.“ Für Baumann sind solche Worte wichtig, denn die vergangenen Wochen verliefen für ihn alles andere als einfach. Noch bis zum letzten Spieltag hatte er fest damit gerechnet, als Nummer eins zur WM zu reisen. Auch bei der TSG Hoffenheim sorgte Nagelsmanns viel diskutierte Entscheidung für Unmut. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker erklärte zwar, am Ende sei es selbstverständlich Sache des Bundestrainers, wen er nominiere oder aufstelle, bei Kommunikation und Stil könne sich dagegen jeder selbst ein Urteil bilden. In einem von der TSG veröffentlichten Instagram-Video waren am Ende die besten Paraden Baumanns zu sehen, die er nun am Sonntag wieder im DFB-Trikot zeigen soll, vielleicht nicht nur gegen Finnland, sondern auch darüber hinaus.