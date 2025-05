Deutsche Nationalmannschaft: Nagelsmann muss auf Stiller verzichten – Burkardt rückt nach

Stiller verletzt – Burkardt rückt ins DFB-Aufgebot nach

Julian Nagelsmann muss kurz vor dem Start des Final Four der Nations League einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften. Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart fällt mit einer Bänderverletzung aus – dafür bekommt Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 nun doch noch seine Chance im DFB-Team.

Stiller verletzt sich im Saisonendspurt

Angelo Stiller hatte sich bereits am 11. Mai im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Sprunggelenk verletzt. Trotz seiner Blessur spielte er im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld bis zur 87. Minute durch. Doch die Verletzung ist laut DFB-Angaben noch nicht vollständig ausgeheilt – eine Teilnahme am Finalturnier der Nations League ist damit ausgeschlossen. Für Nagelsmann bedeutet das einen herben Verlust im zentralen Mittelfeld, zumal Stiller in Stuttgart eine starke Saison gespielt hatte.

Nachnominierung mit Diskussionen: Burkardt ersetzt Stiller

Für Stiller rückt nun Jonathan Burkardt ins Aufgebot. Der Angreifer von Mainz 05 war zunächst überraschend nicht im 26-köpfigen Kader berücksichtigt worden – sehr zum Unmut seines Vereins. FSV-Sportvorstand Christian Heidel äußerte offen Kritik und verwies auf Burkardts starke Leistungen: „Ich bin schon verwundert, insbesondere nach der Verletzung von Tim Kleindienst, dass der erfolgreichste deutsche Stürmer der Bundesliga-Saison nicht nominiert ist.“ Mit der Nachnominierung wird das zumindest teilweise korrigiert.

Nations-League-Halbfinale gegen Portugal

Am 4. Juni steht für das DFB-Team das Halbfinale der Nations League gegen Portugal an. Gespielt wird in München. Sollte Deutschland gewinnen, wartet vier Tage später entweder Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich im Finale. Die Vorbereitungen starten am Freitag in Herzogenaurach. Nagelsmann wird das Team dort auf ein intensives Turnier einstimmen – mit Burkardt als frischem Gesicht im Angriff.

Kader unter Beobachtung – Nagelsmanns Entscheidungen im Fokus

Die Personalentscheidungen des Bundestrainers werden bereits jetzt kritisch beäugt. Nach der Diskussion um Burkardt und die Nachnominierung stellt sich die Frage, ob Nagelsmann bei der endgültigen Kaderauswahl das richtige Gespür beweist. In einem hochklassigen Final Four mit Topgegnern wird jeder Spieler gebraucht – besonders solche, die in der Bundesliga zuletzt überzeugt haben.