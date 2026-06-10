+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Deutsche Nationalmannschaft Nachzügler Assan Ouédraogo: „Ich war unfassbar am Chillen“

von
🇨🇦 🇲🇽 🇺🇸

Assan Ouédraogo hat mit viel Humor beschrieben, wie er von Bundestrainer Julian Nagelsmann über seine WM-Nachnominierung informiert wurde. Der Leipziger lag im Marbella-Urlaub auf der Liege, als der Anruf kam und aus völliger Entspannung binnen Sekunden pure Euphorie wurde. „Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen. Dann kam der Anruf und ich war von null auf 180, eine Emotionsexplosion“, sagte der 20-Jährige.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Assan Ouédraogo beantwortet am 10. Juni 2026 bei der DFB-Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt Fragen der Journalisten. Der Mittelfeldspieler gehört zum deutschen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.
Assan Ouédraogo beantwortet am 10. Juni 2026 bei der DFB-Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt Fragen der Journalisten. Der Mittelfeldspieler gehört zum deutschen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Anruf im Urlaub sorgt für Gänsehaut

Nach dem Gespräch mit dem DFB-Chefcoach rannte Ouédraogo „um die Ecke“, damit ihn niemand höre. Nagelsmann wollte sich offenbar noch nicht sofort verabschieden und fragte den Mittelfeldspieler sogar noch: „Er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin“. Ouédraogo stellte klar: „Ich trinke aber so oder so nicht und habe direkt gesagt: Passt alles.“

Familienanruf klappt nicht sofort

Direkt danach wollte der 20-Jährige seine Eltern über die Nachricht informieren, doch die beiden gingen nicht ans Telefon. Die erste Person, die er erreichte, war seine große Schwester, die ihm zunächst allerdings nicht glaubte. Für Ouédraogo bedeutete die Nachnominierung das kurzfristige Ende des Urlaubs, denn er flog umgehend nach Hause, „um meine Fußballschuhe zu holen. Sonst hatte ich alles parat.“

Erster im WM-Quartier

Der frühere Urlauber traf anschließend als erster Spieler im WM-Quartier in Winston-Salem ein. Dort gab er sich direkt einsatzbereit und betonte: „Ich bin voll im Saft.“ Ouédraogo rückt im DFB-Kader für den verletzten Lennart Karl nach.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++