Deutsche Nationalmannschaft Jungstars im WM 2026 Fokus – Karl gegen El Mala

Lennart Karl und Said El Mala sind die herausragenden Talente der aktuellen Bundesliga-Saison und stehen im Fokus der WM-Planungen. Am Mittwochabend treffen die beiden Senkrechtstarter in Köln aufeinander, was nicht nur für ihre Vereine, Bayern München und 1. FC Köln, von Bedeutung ist, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hebt die Leistungen beider Spieler hervor und lässt durchblicken, dass sie in den Gedanken von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle spielen könnten.

Duell der Talente: Karl gegen El Mala

Im Rahmen der Bundesliga-Hinrunde kommt es am Mittwoch um 20:30 Uhr in Köln-Müngersdorf zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen Lennart Karl und Said El Mala. Beide Spieler haben sich in dieser Saison als wahre Entdeckungen erwiesen und werden als zukünftige Hoffnungsträger des deutschen Fußballs gehandelt. Während Karl mit seinen 17 Jahren bereits Stammspieler beim FC Bayern ist, hat der 19-jährige El Mala beim 1. FC Köln ebenfalls für Furore gesorgt.

Bundestrainer beobachtet die Leistung

Julian Nagelsmann wird die Leistung beider Akteure genau im Blick haben. Rudi Völler betonte, dass es für die beiden Talente nur über ihre Leistungen gehe. „Die haben sie bis jetzt gezeigt“, so der DFB-Sportdirektor. Insbesondere El Mala, der nach einem starken Saisonstart bereits im November von Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert wurde, könnte bald eine Schlüsselrolle einnehmen. Karl hingegen hat sich mit seiner beeindruckenden Entwicklung als Stammspieler unentbehrlich gemacht.

El Mala als Spielentscheider

Obwohl El Mala in dieser Saison bereits sieben Tore und drei Vorlagen erzielt hat, wird er von Trainer Lukas Kwasniok häufig nur als Joker eingesetzt. Kwasniok sieht in El Mala einen potenziellen „Spielentscheider“ und setzt darauf, dass er seine Qualitäten in den kommenden Spielen weiterhin unter Beweis stellt. Die Fans hingegen kritisieren die Entscheidung, El Mala nicht in die Startelf zu berufen, was zu Spannungen innerhalb der Anhängerschaft geführt hat.

Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 21 - Per Game In Startaufstellung 8 0.4 Per Game Minuten 942 44.9 Per Game Tore 7 0.3 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Karl: Ein junger Star im Aufstieg

Lennart Karl hingegen hat in den letzten neun Partien achtmal in der Startelf gestanden und zeigt konstant hohe Leistungen. Sein verbaler Ausrutscher, als er Real Madrid als „Traumverein“ bezeichnete, sorgte zwar für Aufregung, wurde jedoch schnell als Kinderfehler abgetan. Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, stellte klar, dass ein 17-Jähriger auch mal Fehler machen darf, solange er auf dem Platz überzeugt.