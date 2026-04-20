Deutsche Nationalmannschaft: Jetzt spricht Nagelsmann zum WM-Aus von Gnabry

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit deutlicher Betroffenheit auf die schwere Verletzung von Serge Gnabry reagiert. Für den Offensivspieler des FC Bayern droht damit sogar das vorzeitige WM-Aus im Sommer. Nagelsmann sicherte dem 30-Jährigen zugleich die volle Unterstützung der Nationalmannschaft zu.

„Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht“, sagte Nagelsmann in einem Statement, aus dem mehrere Medien und Nachrichtenagenturen zitierten.

„Wir stehen alle hinter ihm“

Der Bundestrainer berichtete außerdem von direktem Kontakt zu Gnabry und versprach Hilfe auf dem Weg zurück. „Wir hatten gestern Abend Kontakt und ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. Gute Besserung, Serge!“, so Nagelsmann.

Unklare Ausfallzeit, aber sicherer Verlust im Saisonendspurt

Der FC Bayern hatte am Samstag mitgeteilt, dass sich Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat. Eine konkrete Dauer der Pause nannte der Rekordmeister nicht, sprach aber von einer „längeren Pause“ – und genau das heizte die Spekulationen über ein mögliches WM-Aus an.

„Sky“ berichtete unter Berufung auf eigene Informationen von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten. Bei „Bild“ hieß es, der FC Bayern rechne intern mit einem zwei-, eher dreimonatigen Fehlen. Lothar Matthäus kam seinerseits auf sechs bis acht Wochen. In jedem dieser Szenarien würde es für den bei Nagelsmann eigentlich fest eingeplanten Gnabry mindestens eng werden.

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Fest steht bereits, dass der Nationalspieler dem FC Bayern in der entscheidenden Phase der Saison fehlen wird. Für das DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20:45 Uhr) bei Bayer Leverkusen sowie die Champions-League-Duelle mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain am 27. April und 6. Mai ist der 30-Jährige definitiv keine Option. Nagelsmann nominiert seinen WM-Kader am 12. Mai.