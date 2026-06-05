Deutsche Nationalmannschaft im Schock? Karl droht WM-Aus!

Julian Nagelsmann musste in Chicago kurz vor der WM-Generalprobe gegen die USA eine Hiobsbotschaft verkraften. Lennart Karl verletzte sich im Abschlusstraining offenbar schwer und könnte im schlimmsten Fall sogar die Weltmeisterschaft verpassen. Gleichzeitig rückt das erneut verschobene Comeback von Manuel Neuer in den Hintergrund.

Schock um Lennart Karl

Der Bundestrainer wollte zunächst über Neuer, den Gegner USA und die Bedeutung des Spiels sprechen, bevor er die bittere Nachricht verkündete. „Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren oder nicht“, sagte Nagelsmann. Damit ist offen, ob der DFB überhaupt noch personell reagieren muss.

Das Testspiel steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ im ausverkauften Soldier Field von Chicago mit mehr als 60.000 Zuschauern. Für die DFB-Auswahl ist die Partie dennoch als echter Härtetest geplant, auch wenn Karl und wohl auch Neuer fehlen. Nagelsmann will dabei den WM-Ernstfall simulieren und, so weit es geht, jener Startelf vertrauen, die am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao den Turnierauftakt bestreiten soll.

Neuer auf dem Weg zurück

Beim 40 Jahre alten Neuer verläuft der Belastungsaufbau nach DFB-Angaben weiter planmäßig. Nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung soll der Weltmeister von 2014 erst in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. „Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Aber wir wollen noch kein Risiko eingehen“, erklärte Nagelsmann.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Auch ohne den langjährigen Kapitän will Deutschland den positiven Trend fortsetzen und an den Automatismen feilen. „Wir gehen das Spiel wie ein WM-Spiel an und wollen Selbstvertrauen sammeln“, sagte Kai Havertz, der von Nagelsmann bereits eine Einsatzgarantie im Sturmzentrum erhalten hat und erstmals seit November 2024 gemeinsam mit Florian Wirtz und Jamal Musiala als gefürchteter Dreizack auflaufen soll. Der treffsichere, aber leicht angeschlagene Deniz Undav, der gegen Finnland beim 4:0 mit zwei Toren glänzte, muss dafür weichen.

Härtetest gegen die USA

Havertz betonte zugleich den Teamgedanken. „Wir müssen als Mannschaft funktionieren. Einer spielt mehr, einer weniger. Aber jeder muss da sein, wenn er gebraucht wird“, sagte er und ergänzte: „Es wird kein Drama geben.“ Die DFB-Auswahl ist inzwischen seit acht Partien ungeschlagen, auch wenn dabei kein Gegner aus der Weltspitze besiegt wurde. Die USA mit dem früheren Dortmunder Christian Pulisic gelten deshalb als passender Gradmesser.

Die Amerikaner seien eine „top Mannschaft“, meinte Havertz weiter. „Es wird eine gute Probe für das erste Gruppenspiel, so werden wir es angehen. Wir wollen uns an die Atmosphäre, den Platz und die Umstände gewöhnen.“ Nagelsmann erwartet „ein sehr emotionales Spiel“. Zugleich erinnerte er daran, dass der Co-Gastgeber der WM keinen der drei deutschen Gruppengegner Curacao, Elfenbeinküste, offiziell Cote d’Ivoire, oder Ecuador „widerspiegeln“ werde.

Vor Oliver Baumann soll sich die Abwehr mit Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum in Turnierform bringen. Auf der Doppel-Sechs liegen derzeit Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha vorne, in der Offensive könnte Leroy Sané seine Chance bekommen. Der Nationaltrainer lobte dessen „unfassbare Dynamik“ im deutschen Spiel.

Ein erfolgreiches Abschneiden bei der WM soll für die DFB-Auswahl vor allem über den Kollektivgedanken kommen und weniger über einzelne Namen. „Es gibt Nationen, die von den Namen vielleicht noch einen Tick besser aufgestellt sind als wir. Aber ich glaube nicht, dass am Ende die Namen zählen, wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen“, sagte Tah und ergänzte: „Wir haben eine Mannschaft, die, wenn sie in den Flow kommt, wenn sie ein Momentum bekommt, alles erreichen kann.“

Auch die von Mauricio Pochettino betreuten USA wollen in den Flow kommen. Große Hoffnungen ruhen dort auf Pulisic. „Wir verlassen uns in vielen Dingen auf ihn“, sagte der frühere Schalker Weston McKennie. „Wenn wir ihn brauchen, wird er da sein.“