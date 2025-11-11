Deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel-Ticker * Anreise & DFB-Kader (Update 11.11. Uhr)

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor den entscheidenden Spielen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026. In Wolfsburg beginnt heute die Vorbereitung auf die Partien gegen Luxemburg und die Slowakei – mit klarer Zielsetzung: das WM-Ticket lösen. Wir berichten in unserem „Deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel-Ticker“ über alle aktuelle Nachrichten. Es geht heute los um 12 Uhr in der offiziellen DFB Pressekonferenz.

DFB Pressekonferenz um 13:30 Uhr

Die PK wird heute am Dienstag live ab 13:30 Uhr auf dfb.de und im Youtubekanal des DFB gezeigt. Es werden David Raum und Rdile Baku dabei sein.

Gestern am Montag: DFB Pressekonferenz – Nagelsmann öffnet Tür für El Mala, Karl & andere Talente

Nagelsmann beruft Ouédraogo – Nächster Teenager fürs DFB-Aufgebot

Julian Nagelsmann setzt in der entscheidenden Phase der WM-Qualifikation weiter auf junge Talente. Nach der Verletzung von Nadiem Amiri rückt Assan Ouédraogo vom SC Leipzig ins Aufgebot für die Partien gegen Luxemburg und die Slowakei. Damit unterstreicht der Bundestrainer seinen Kurs, bereits frühzeitig Spieler mit Perspektive für die WM 2026 an den DFB-Kader heranzuführen.

WM-Quali: Schlotterbeck wackelt – Sorgen in der DFB-Abwehr vor Luxemburg-Spiel

Bestätigt: Die deutsche Nationalmannschaft muss vor den entscheidenden Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft gegen Luxemburg und die Slowakei weiterhin auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Dortmunder Innenverteidiger laboriert an einer Verletzung am Fuß – und die Personaldecke in der Defensive wird damit zunehmend dünner.

DFB-Rückkehr: Nagelsmann setzt Sané unter Druck

Leroy Sané steht bei seiner Rückkehr zur Nationalmannschaft unter besonderer Beobachtung. Bundestrainer Julian Nagelsmann macht klar: Die Zahl der Chancen, sich im DFB-Trikot zu beweisen, wird geringer. Sanés aktuelle Formkurve gibt zwar Anlass zur Hoffnung – doch von einem sicheren Stammplatz ist der Offensivspieler noch ein gutes Stück entfernt.

Auftakt in Wolfsburg: Vorbereitung und erste Einheiten

Wolfsburg dient als Basislager für die letzten beiden Qualifikationsspiele. Bis heute Mittag treffen die Nationalspieler in Wolfsburg ein, um sich unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Endspurt einzuschwören. Bereits um 12 Uhr stellte sich der Coach den Medien in der Volkswagen Arena, bevor am Nachmittag um, 15 Uhr die erste Trainingseinheit auf dem Programm steht – offen für die Öffentlichkeit. 4000 Fans sind im AOK Stadion zugelassen, die kostenlosen Tickets dafür waren allerdings schnell vergriffen.

Die Auftakteinheit ist als regenerative Maßnahme geplant, doch sie hat vor allem symbolischen Charakter: Ein Schulterschluss mit den Fans vor den beiden Spielen, in denen es um nicht weniger als die sportliche Qualifikation zur nächsten WM geht.

Spiel in Luxemburg: Pflichtaufgabe mit Stolperpotenzial

Am Donnerstag geht es weiter nach Luxemburg, wo am Freitagabend (Anstoß 20.45 Uhr, live bei RTL) der erste Matchball wartet. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar – alles andere als ein Sieg gegen den kleinen Nachbarn wäre eine Enttäuschung. Doch die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist gewarnt: Auch vermeintlich einfache Gegner können unangenehm werden, gerade wenn es um viel geht.

Luxemburg hat sich in den vergangenen Jahren stabilisiert und agiert kompakt. Für Deutschland wird es darum gehen, früh Druck zu machen und keine Zweifel an der eigenen Überlegenheit aufkommen zu lassen.

Abschlussspiel gegen die Slowakei in Leipzig

Zum Abschluss der Qualifikation empfängt die Nationalmannschaft am Montag (ebenfalls um 20.45 Uhr, live im ZDF) in Leipzig die Slowakei. Anders als Luxemburg ist dieses Team taktisch diszipliniert und individuell stärker besetzt – eine Herausforderung, der sich das DFB-Team stellen muss, möglicherweise mit dem WM-Ticket bereits in der Tasche.

Wer das Spiel live erleben will, hat noch die Chance: Für das Heimspiel in der Red Bull Arena sind weiterhin Tickets im DFB-Ticketshop erhältlich.