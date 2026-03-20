Deutsche Nationalmannschaft: Deshalb stellt sich Nagelsmann vor schwer kritisierten Rüdiger

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt sich vor den schwer kritisierten Antonio Rüdiger und betont dessen hohe Bedeutung für die Nationalmannschaft. Nach dem harten Foul im Real-Spiel gegen Getafe verteidigte Nagelsmann das Verhalten des Innenverteidigers als „fußballspezifisch“ und hob Rüdigers Commitment für die DFB-Elf hervor. Rüdiger kehrt nach einer längeren Verletzungspause in den Kader für die WM-Testspiele am 27. März in der Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zurück. Nagelsmann unterstreicht zugleich, dass der 81‑malige Nationalspieler um seinen Platz in der Startelf kämpfen muss.

Nagelsmann verteidigt Rüdiger

„Was ich sagen kann, ist, dass Antonio sich unglaublich committet, was die Nationalmannschaft angeht“, sagte Nagelsmann bei der Kaderpräsentation und machte damit deutlich, dass er hinter Rüdiger steht. Der Bundestrainer bezeichnete das Einsteigen als hart, aber fußballspezifisch und verwies auf die polarisierten Reaktionen rund um den Innenverteidiger. Nagelsmann betonte die positive Entwicklung in Rüdigers Verhalten seit seinem Amtsantritt und lobte dessen Schutzfunktion für die „Familie Nationalmannschaft“. Damit setzt der Bundestrainer ein klares Zeichen für Rüdigers Platz im Gefüge des Teams, auch mit Blick auf die WM.

Das Foul gegen Getafe und die Vorwürfe

Rüdiger geriet nach dem harten Einsteigen gegen Getafe unter massiver Kritik, Gegenspieler Diego Rico warf ihm vor, ihn verletzen wollen. Der 33‑Jährige wies diese Vorwürfe vehement zurück. Zugleich erinnerte Nagelsmann an frühere Vorkommnisse: Nach dem Kühlpad‑Wurf im Clásico gegen Barcelona hatte es bereits Kritik gegeben, damals äußerte auch DFB‑Sportdirektor Rudi Völler, Rüdiger müsse sein Klasse‑Spiel auch im Verhalten zeigen und Respekt anderen gegenüber wahren. Dennoch sieht Nagelsmann aktuell keinen Anlass für zusätzliche Missbilligung innerhalb der Nationalelf.

Rüdigers Rolle im WM-Kader und Konkurrenzkampf

Rüdiger kehrt in die Auswahl zurück, nachdem er längere Zeit wegen einer Verletzung gefehlt hatte, muss aber um seinen Stammplatz kämpfen. zuletzt bildeten Jonathan Tah vom FC Bayern und der Dortmunder Nico Schlotterbeck das Innenverteidiger‑Duo, sodass Rüdiger in Konkurrenz zu beiden steht. Nagelsmann betont, dass Rüdiger die Rolle des Herausforderers akzeptiere und dass die interne Kommunikation offen und ehrlich sei. Der Bundestrainer hebt hervor, dass die Entwicklung innerhalb des Teams seit seinem Amtsantritt durchweg positiv verlaufe — auch abseits des Platzes.

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„Was ich da sagen kann, ist, dass ich einen super engen Draht zu Antonio habe, der geprägt ist von einer großen Ehrlichkeit in beide Richtungen“, sagte Nagelsmann weiter und beschrieb Rüdiger als einen „richtigen Typ“, der maximalen Siegeswillen verkörpere und alles dafür tue, erfolgreich zu sein.