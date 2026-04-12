Deutsche Nationalmannschaft: Bundestrainer und VfB Star vereinbaren Schweige-Pakt

Julian Nagelsmann und Deniz Undav haben nach der öffentlichen Debatte über die Rolle des VfB-Stürmers bei der Nationalmannschaft das Gespräch gesucht. In einem Telefonat wenige Stunden nach der Kritik verständigten sich Bundestrainer und Angreifer darauf, die Angelegenheit medial nicht weiter zu befeuern. Das berichtet die Sportbild.

Gespräch nach der Kritik

Mit 23 Toren und 13 Vorlagen ist Undav in dieser Saison nach den nackten Zahlen der beste deutsche Stürmer. Trotzdem stand der 29-Jährige in den beiden letzten Test-Länderspielen vor der WM-Kaderbekanntgabe am 12. Mai zunächst nicht in der Startelf. Beim 4:3-Erfolg der DFB-Elf in der Schweiz erhielt Kai Havertz (26) den Vorzug im Sturmzentrum, drei Tage später gegen Ghana begann Nick Woltemade (24).

Gegen die Westafrikaner wurde Undav immerhin zur Halbzeit eingewechselt und entschied die Partie mit seinem Treffer in der 88. Minute zum 2:1 für Deutschland. Dennoch muss der Torjäger weiter um seinen Platz im WM-Kader bangen.

Telefonat soll Ruhe bringen

Wie SPORT BILD erfuhr, meldete sich Nagelsmann am Dienstag, 31. März, am Tag nach dem Ghana-Spiel persönlich bei seinem Siegtorschützen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die öffentliche Diskussion, die noch am späten Abend nach dem Spiel aufgekommen war. Auslöser war Undavs Aussage nach seinem späten Treffer, er könne seine vorgesehene WM-Rolle mit weiteren Toren vielleicht noch verändern. Auf Nachfrage eines Journalisten hatte Nagelsmann erklärt, ein solches Szenario sei unwahrscheinlich, und ergänzt, Undav setze sich mit solchen Aussagen nur selbst unter Druck.

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Im versöhnlichen Austausch redeten beide Seiten sich keine 24 Stunden später aus und beschlossen, das Thema künftig ruhen zu lassen. Die Debatte solle nicht weiter aufgebauscht werden; vielmehr soll nun Gras über die vielen Geschichten rund um die März-Länderspiele wachsen. Nagelsmann und Undav wollen sich deshalb öffentlich nicht mehr dazu äußern, um kein weiteres Fass aufzumachen oder neue Spekulationen zu befeuern.

Verhältnis bleibt intakt

Zwischen Bundestrainer und Stürmer gilt das Verhältnis weiterhin als intakt und von großer Offenheit geprägt. Beide wissen, wie der jeweils andere tickt. Ob es für Undav am Ende für die WM reicht, entscheidet sich trotzdem erst in den kommenden Wochen.