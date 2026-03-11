DFB Nationalelf: Bundestrainer Julian Nagelsmann erweitert Trainerteam für WM 2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann erweitert sein Trainerteam für die WM 2026 Mission: Der Niederländer Alfred Schreuder verstärkt ab sofort das Team der deutschen Nationalmannschaft. Nagelsmann holt damit einen alten Weggefährten aus Hoffenheim an Bord, um die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zu professionalisieren. Schreuder (53) soll vor allem Entlastung für Standard-Trainer Mads Buttgereit bringen und zusätzliche Expertise in das Trainingsprogramm einfließen lassen. Bereits Ende März wird Schreuder bei den Länderspielen in Basel gegen die Schweiz und in Stuttgart gegen Ghana dabei sein.

Alfred Schreuder stößt zum Trainerteam

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte am Dienstag die Verpflichtung von Alfred Schreuder als zusätzliches Mitglied im Trainerstab um Julian Nagelsmann. Nagelsmann betonte die persönliche und fachliche Wertschätzung: „Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft.“ Schreuder bringt die Erfahrung aus der gemeinsamen Zeit mit Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim mit und bezeichnete die Einladung als große Ehre.

Aufgabenprofil: Mehr Fokus auf Standardsituationen

Schreuder soll laut Nagelsmann zusätzliche Freiräume schaffen, damit sich Standard-Trainer Mads Buttgereit voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Nagelsmann erwartet, „dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird“ und will deshalb den Fokus in Training und Vorbereitung verstärkt darauf legen. Die Rolle Schreuders zielt damit klar auf taktische Feinjustierungen und Unterstützung in der Trainingssteuerung, ohne die bestehende Teamstruktur grundlegend zu verändern.

Einbindung bei Länderspielen und bestehendes Trainerteam

Schreuder wird bereits bei den Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel (20.45 Uhr/RTL) und gegen Ghana drei Tage später in Stuttgart (20.45 Uhr/ARD) im Einsatz sein. Damit beginnt seine Integration unmittelbar in die laufende Vorbereitungsphase zur WM 2026 und in den Ablauf der Nationalmannschaftseinheiten. Zum Trainerteam um Nagelsmann zählen außerdem die Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner, die Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Andreas Wessels sowie die Athletiktrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.