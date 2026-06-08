Deutsche Nationalmannschaft bezieht WM-Quartier: Ein „Spukschloss“ für den Teamgeist

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 in Winston-Salem in ihrem Quartier angekommen. Im Luxus-Boutique-Hotel The Graylyn Estate will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Grundstein für einen langen Turnierlauf legen. Schon die Ankunft im komplett vom DFB angemieteten Anwesen mit seinen 85 individuell gestalteten Zimmern hatte etwas von einem königlichen Empfang.

Ein nobles Base Camp mit Spuk-Geschichte

Am Montagnachmittag Ortszeit zog die DFB-Auswahl nach anderthalb freien Tagen in Chicago in die Unterkunft ein. Kapitän Joshua Kimmich und seine Mitspieler wollen den WM-Thron zwar erst am 19. Juli besteigen, doch laut Werbespruch der Herberge werden sie schon jetzt behandelt wie Könige. Der bereits am Sonntag angereiste Nachrücker Assan Ouédraogo empfing seine Kollegen vor Ort.

Hinter den Mauern des historischen Anwesens mit seinen fünf Herrenhäusern im US-Bundesstaat North Carolina soll sich der viermalige Weltmeister auf das Turnier einstimmen. Nagelsmann sprach davon, dass nun „der volle Fokus auf das Turnier“ gerichtet werde. Dass es im The Graylyn Estate der Erzählung nach spuken soll, nimmt dort niemand als Problem. Der Legende nach steht Nathalie Gray hinter dem angeblichen Geist, zu deren Ehren ihr Ehemann das Anwesen in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil errichten ließ. Zwischen Ritterrüstungen und goldverzierten Wendeltreppen, dazu mit Butler-Service rund um die Uhr, soll sich die Mannschaft rundum wohlfühlen, auch wenn das 55 Hektar große Gelände bereits für Spott sorgte.

„Ich weiß nicht, wo die sind, in North Carolina oder sonst irgendwas, in Hogwarts“, witzelte Konrad Laimer. Der Bayern-Profi logiert mit Österreich nahe Santa Barbara am Pazifik, doch die deutsche Unterkunft erinnert tatsächlich an die Schule für Hexerei und Zauberei aus der „Harry Potter“-Reihe. Nagelsmann hatte nach dem zweistündigen Flug am Montag schon vorab Gefallen an den Bedingungen gefunden. „Wir finden hier tolle Bedingungen vor, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des grünen Rasens“, sagte der Bundestrainer. Die Herberge solle „ein Ort des Rückzugs“ werden.

Ideale Bedingungen für den WM-Angriff

Auch DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zeigte sich begeistert. Das Base Camp in der früheren Zigaretten-Hauptstadt der Welt, der „Camel City“, sei das „ideale Teamquartier“, schwärmte er und sprach von „unserem Wunschszenario“. Das Hotel schaffe „die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier“. Dem Quartier kommt traditionell fast mythische Bedeutung zu. Die Titelgewinne 1954, 1974, 1990 und 2014 seien jeweils eng mit einem „Geist von…“ verbunden gewesen. Wenn es dagegen nicht lief, etwa 2018 oder 2022, wurde auch über die Unterkünfte Watutinki und Zulal gesprochen.

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Trainiert wird auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University, nur wenige Minuten entfernt. Am Eingang hängt eine schwarz-rot-goldene Plane mit der Aufschrift „Danke/Thanks Winston-Salem“. Craig Zakrzewski, der Athletik-Direktor der Universität, erklärte: „Hier ist jeder Team Deutschland“. In der Basketball-Halle der Hochschule hatte bereits NBA-Legende Tim Duncan als Wake-Absolvent Körbe erzielt.

Schon vor der Ankunft löste die Mannschaft WM-Euphorie aus. Die 3000 Karten für das öffentliche Training am Montagabend waren laut Verband binnen vier Minuten vergriffen. Offengeblieben war zunächst, ob Manuel Neuer, der an der Wade verletzt ist, bei der Einheit erstmals nach seiner Rückkehr wieder komplett mit der Mannschaft trainieren würde. Ouédraogo kam dagegen etwas früher als erwartet. Der Leipziger wurde für den verletzt abgereisten Lennart Karl, der einen Muskelbündelriss erlitten hat, nachnominiert und soll sich schnell einleben.

Die „schöne Umgebung“ mit „viel Wald, viele Wiesen“, wie Nagelsmann beobachtete, biete vor allem die „nötige Ruhe“. Aus Sicht des Coaches sei die Nähe zu den Plätzen „das Allerwichtigste“. Gleich drei Rasenflächen stehen am W. Dennie Spry Soccer Stadium der Universität bereit. Alle seien „in einem sehr, sehr guten Zustand“ und in weniger als zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Winston-Salem, dessen Name auf Shalom, Frieden, zurückgeht, liegt im Nordwesten von North Carolina. Das Staatsmotto des Bundesstaats lautet: Esse quam videri, mehr Sein als Schein, der perfekte Leitsatz für die Thronbesteigung.