Deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 – Wo schlägt das WM-Quartier 2026 auf?

Die Gruppenauslosung ist erfolgt, nun geht es für die deutsche Nationalmannschaft an die logistische Feinarbeit. Mit der Zuteilung zur WM-Gruppe E bei der Fußball-WM 2026 rückt die Wahl des Teamquartiers in den Fokus – und Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bereits klare Vorstellungen.

Quartierplanung nach Gruppenauslosung im Südosten der USA?

Mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador erwartet die DFB-Elf eine sportlich wie geografisch interessante Vorrundengruppe. Gespielt wird in der “Eastern” und “Central Region” Nordamerikas – Standorte wie Philadelphia, Toronto, East Rutherford, Houston und Kansas City stehen auf dem Spielplan. Die “Western Region” fällt damit für Deutschland als Vorrundengebiet aus. Für die Wahl des Teamcamps bedeutet das: Fokus auf den Südosten der USA.

Nagelsmann sieht das positiv: „Wir wurden einem Chapter zugeteilt, das für die Quartierswahl gut sein wird.“ Konkreter wird er nicht, doch die Marschroute ist klar. Die Logistik müsse passen – besonders die Wege zwischen Unterkunft, Trainingsplatz und Spielorten.

Klare Anforderungen an das Base Camp

Der Bundestrainer betont, worauf es ihm ankommt: möglichst kurze Wege, um lange Busfahrten zu vermeiden. „Ich habe keine Lust, dass wir jedes Mal eine Stunde im Bus sitzen, bis wir trainieren können“, sagt Nagelsmann deutlich. Die USA seien ein Land der Distanzen – umso wichtiger sei eine durchdachte Standortwahl.

Nach eigenen Angaben hat der DFB bereits intensive Vorarbeit geleistet. Zahlreiche Optionen seien analysiert und wieder verworfen worden. Derzeit stehe eine Auswahl an Quartieren zur Verfügung, die sowohl logistisch sinnvoll als auch exklusiv genug seien, um in Ruhe arbeiten zu können.

Entscheidung bis Mitte Januar

Noch ist nichts final beschlossen, doch die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. „Wir haben noch Zeit bis Mitte Januar“, erklärt Sportdirektor Rudi Völler. Bis dahin müsse das Quartier feststehen. Auch wenn die Verantwortlichen sich mit Details bedeckt halten, wirkt die Planung weit fortgeschritten.

Vorbereitungsspiel gegen neuen Gegner gesucht

Ein kleiner Nebenaspekt, der durch die Gruppenauslosung zum Thema wurde: Das für März geplante Länderspiel gegen die Elfenbeinküste in Stuttgart muss neu angesetzt werden – schließlich trifft man nun in der Vorrunde aufeinander. Ein Ersatzgegner ist noch nicht gefunden, aber auch hier zeigt sich das Team um Nagelsmann gut vorbereitet: „Es ist nicht ganz so easy, man muss einen Gegner finden, der eine gute Qualität hat. Aber wir haben auch da schon gute Vorarbeit geleistet.“